Россию выталкивают в пространство «вне закона»

Запущен процесс делигитимации России как государства

Война против России развёрнута Западом на политическом / дипломатическом, информационном, экономическом и юридическом направлениях уже давно. Сейчас мы наблюдаем резкое обострение на каждом фронте. О политическом / дипломатическом обострении мы уже писали. Теперь – о юридической войне.

Юридическая война (ЮВ) – хорошо известный термин, появившийся на Западе. ЮВ, или lawafre, – это именно война, то есть её цель – уничтожение противника с использованием правовых норм и юридических механизмов.

В отдельных государствах яркими примерами lawfare является, например, использование непрекращающихся судебных исков для разорения предпринимателя или компании. В международных отношениях ярким примером lawfare является издание ордера на арест международными уголовными судами в отношении глав государств, подвергнувшихся агрессии. Например, ордер на арест президента Союзной Республики Югославии С. Милошевича в 1999 году, изданный во время агрессии НАТО против СРЮ, или ордер на арест Муаммара Каддафи, изданный во время агрессии НАТО против Ливии в 2011 году. Эти ордера издавали различные международные уголовные суды: в 1999 – Международный трибунал по бывшей Югославии, в 2011 – Международный уголовный суд. Однако это были структуры одного подразделения – они обеспечили юридическое «освящение» агрессии и выводили НАТО из-под ответственности.

Сегодня против России также развязана юридическая война. И ведётся она по двум основным направлениям:

1. Использование международных судебных учреждений, участником которых Россия является. К таким органам относится Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ);

2. Использование судебных учреждений, хотя и называющихся «международными», но по характеру являющихся глобальными. Более того, учреждений, участниками которых Россия не является.

Использование международных судебных учреждений с участием России

7 марта состоялись слушания в Международном суде ООН (МС ООН) в Гааге. Они стали первой реакцией суда на подачу Украиной 26 февраля иска против России. Напомним, что в настоящее время в МС ООН уже находится дело, инициированное Украиной против России и носящее лицемерное название «Применение Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации».

Слушания 7 марта – по новому иску Украины от 26 февраля. Дело получило не менее лицемерное наименование – «Обвинения в геноциде в нарушение Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него». Слушания предполагались в течение двух дней, но закончились через два часа: Россия отказалась в них участвовать.

Позиция Украины, получившей безраздельное право лгать в гаагском Дворце правосудия, была сведена к следующему: Россия якобы совершила агрессию и якобы совершает в её ходе военные преступления и даже геноцид, а потому МС ООН должен принять меры в защиту Украины. «Это вопрос жизни или смерти целой нации» – так закончила свою речь представитель Украины. При этом утверждалось, что обоснования по проведению военной операции на Украине, представленные Российской Федераций, – это «фейк». Оказывается, геноцид населения Донбасса, осуществлявшийся нацистскими властями Украины в течение восьми лет – это «несуществующий геноцид». Именно такую формулу придумали украинские делегаты на слушаниях 7 марта. Впрочем, формулу украинцам придумали их зарубежные кураторы. Неудивительно, что представители украинского МИД только открыли и завершили слушания краткими заявлениями, а основную работу за них сделали иностранные юристы.

Слушания 7 марта были посвящены только вопросу о принятии временных мер защиты («немедленно остановить военные действия»), решения по ним ожидаются в ближайшее время. Само же дело по существу (определение геноцида в конкретной ситуации) будет решено в дальнейших слушаниях.

Нескольким днями ранее в юридическую войну подключился Европейский суд по правам человека. Украина инициировала еще один – десятый! – межгосударственный иск против России и также запросила введение временных мер. Послушные судьи ЕСПЧ отреагировали мгновенно – в тот же день потребовали от России «не атаковать гражданских лиц». Требование может показаться невинным, если бы не одно обстоятельство: требование не убивать гражданских лиц было направлено только России. Таким образом, Европейский суд по правам человека весьма недвусмысленно (раньше обращения подобного рода всегда формулировались ко всем сторонам конфликта!) вступил не только в юридическую, но и в оружейную войну. ЕСПЧ встало на сторону украинских властей, в том числе дав им понять, что к ним запрет на убийства гражданского населения не относится. 4 марта ЕСПЧ ввел дополнительные временные меры по иску Украины №10, потребовав от России создание гуманитарных коридоров. Нет сомнений, что судьи ЕСПЧ обладают достаточной информацией о том, кто блокирует эвакуацию гражданского населения, но вновь обращает требование только к России!

Использование глобальных судебных учреждений, участниками которых Россия не является

Главным репрессивным органом глобального управления является Международный уголовный суд (МУС). Он принимает активное участие в ЮВ против России много лет, несмотря на то что именно Россия первой обратилась в МУС с просьбой расследовать преступления режима Саакашавили в отношении народов Южной Осетии и Абхазии. В то время Россия еще пребывала в наивной уверенности, что МУС создан для преследования преступников. Результаты «расследования» МУС тогда ошарашили российское руководство: прокурор МУС пришла к выводу, что преступления совершила… Россия, а жертва – режим Саакашвили! Затем последовало «соответствующее» расследование по ситуации на Украине, где МУС встал на сторону хунты, совершившей государственный переворот. Подвергнутое массовым преступлениям население Донбасса не вызвало интереса у МУС.

И вот теперь прокурор Международного уголовного суда совершил акт юридической агрессии против России: он заявил, что начинает расследование текущей ситуации на Украине.

Почему это акт правовой агрессии? Всё просто: ни Украина, ни Россия не являются участниками Статута Международного уголовного суда и МУС не имеет юрисдикции в отношении обеих стран. Тем не менее прокурор МУС британец Карим Хан 2 марта заявил, что расследование он начинает! А молниеносно сформированная судебная палата приняла на себя обязанности рассматривать ситуацию на Украине, начиная с марта 2022 года!

Руководство Международного уголовного суда. В центре – президент МУС Петр Хофмански (Польша)

Понимая полный провал юридического обоснования своего решения, прокурор МУС призвал государств-участников Статута МУС оказать ему помощь. И тут началась вакханалия: сначала Литва , а затем ещё 38 стран «передали» в МУС ситуацию на Украине. В основном это страны Европейского союза, но также Колумбия, Коста-Рика и Грузия.

И у меня вопрос: почему эти страны не попали в оглашённый 7 марта Список недружественных России государств? Означает ли это, что наше правительство отслеживает участие лишь в экономической войне и не считает юридическую войну достаточно серьёзной?

Опыт действий боевых отрядов юридического фронта – Международного трибунала по бывшей Югославии и Международного уголовного суда – показывает, что их удары имеют высокую поражающую способность. Неважно, что они могут иметь мало общего с правом и даже прямо противоречить праву. Как показала практика, высокая поражающая способность этих инструментов обусловлена методом криминализации высшего политического и военного руководства того или иного государства и обеспечением применения к ним репрессивных мер. Если информационная война демонизирует отдельных лидеров и даже целые народы, то юридическая война криминализирует их (в глазах мирового сообщества и части местного населения).

Однако то, что происходит сейчас в отношении России, – это уже не нарушение права. Это попытка выведения России за рамки права и помещения её в пространство outlaw (вне закона). Концепция outlaw – ещё одно изобретение западной цивилизации, когда в отношении определённого лица перестают действовать любые законы и с ним можно делать всё что угодно. Достаточно лишь … обвинить его в страшных преступлениях.

Вытеснение России в пространство «вне закона» и происходит сегодня: попытка применения к России Международного уголовного суда, участником которого она не является; предложения о запрете её участия в голосовании в СБ ООН при рассмотрении ситуации на Украине; попытки оспорить её право вето в СБ ООН; постановка под сомнение правомерности занятия Россией места СССР…