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Россию втягивают в "войну на истощение". Эксперт доказал одним фактом

01 ноября 2021, 11:50  •  185 • Политика
ВМС США сообщили о проведении манёвров в Чёрном море. Стало известно, что туда 1 ноября направляется корабль Mount Whitney. Эксперт рассказал, зачем это нужно Западу.
Военный эксперт Иван Коновалов рассказал РЕН ТВ, для чего США пустили свои корабли в Чёрное море. На его взгляд, это действие можно трактовать как часть "войны на истощение", которую ведёт Запад против России.
Коновалов подчёркивает, что из-за действий Соединённых Штатов Россия вынуждена тратить ресурсы, держа боевую готовность.
Задача Запада - поддерживать высокий уровень напряжённости, подчёркивает эксперт.
Военные корабли США, находящие в Чёрном море, периодически заменяют друг друга, потому что конвенция Монтрё запрещает кораблям нечерноморского региона находиться в этой области больше трёх недель.
Флагманский корабль Военно-морских сил США Mount Whitney 1 ноября выдвинулся в Чёрное море для участия в манёврах.
ВМС США 29 октября сообщали о начале учений в Средиземноморском и Чёрном морях.

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