Россию втягивают в "войну на истощение". Эксперт доказал одним фактом

ВМС США сообщили о проведении манёвров в Чёрном море. Стало известно, что туда 1 ноября направляется корабль Mount Whitney. Эксперт рассказал, зачем это нужно Западу.

Военный эксперт Иван Коновалов рассказал РЕН ТВ, для чего США пустили свои корабли в Чёрное море. На его взгляд, это действие можно трактовать как часть "войны на истощение", которую ведёт Запад против России.

Коновалов подчёркивает, что из-за действий Соединённых Штатов Россия вынуждена тратить ресурсы, держа боевую готовность.

Задача Запада - поддерживать высокий уровень напряжённости, подчёркивает эксперт.

Военные корабли США, находящие в Чёрном море, периодически заменяют друг друга, потому что конвенция Монтрё запрещает кораблям нечерноморского региона находиться в этой области больше трёх недель.

Флагманский корабль Военно-морских сил США Mount Whitney 1 ноября выдвинулся в Чёрное море для участия в манёврах.

ВМС США 29 октября сообщали о начале учений в Средиземноморском и Чёрном морях.