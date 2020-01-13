Россию вновь захлестнула волна телефонного терроризма: дорогое неудовольствие • 80 • Аналитика

Очередная волна телефонного терроризма захлестнула российские города.



Наверное мало кто в нашей стране может сказать, что он никогда не видел войны. Для одних такое знакомство было всего лишь веселым приключением. Для других окончилось совсем не весело. На войне как на войне. И, как на каждой войне, там есть свои герои и свои предатели. Есть полководцы и простые солдаты, офицеры, рискующие жизнью.







Речь идет не о той войне, которую многие видели лишь по телевизору. Когда враг наступает, а мы стоим. Когда герои погибают, спасая подразделения от разгрома. Речь идет о подлой войне. Войне против мирного населения. Войне, где погибают те, кто ещё минуту назад вообще ничего о войне не слышал.



Россию в очередной раз накрыла волна телефонных "минирований". Началось это не вчера и даже не позавчера. Сообщения о минировании какого-либо объекта поступают в ФСБ и МЧС довольно часто. Спецслужбы обязаны на такие сообщения реагировать. Жизнь людей важнее затрат на эвакуацию, работу саперов и прочих расходов.



Понятно, что минировать какой-либо закрытый и охраняемый объект сложно. Да и должного эффекта такое минирование не принесет. Действия при возникновении диверсионной угрозы там отработаны. А вот торговые центры, школы, ВУЗы и другие места массового скопления людей защищены гораздо меньше.



По оценкам специалистов, существуют два вида сообщений о минировании. Прежде всего, то, что часто пишут в наших СМИ, вроде «из неназванных источников стало известно, что сообщения приходят из-за рубежа», часто не соответствует действительности.



На самом деле, основной поток сообщений идет либо от психически неуравновешенных людей, либо от подростков, которые просто не осознают последствия своих действий. Захотелось прогулять школу, семинар в ВУЗе или колледже и прочее. Либо кто-то захотел шантажировать государство. Часто просто требуют выкуп. Вроде «переведите на мой счет 100 биткоинов» или «оставьте там-то мешок с деньгами».



Но есть и действительно подготовленные и хорошо продуманные звонки. Действительно из-за рубежа. Чаще всего такие звонки приходят из сопредельных государств. И замешаны в этом не только граждане этих государств, но и граждане России. Но это никак не влияет на мероприятия по реагированию.



Население России запугать достаточно сложно. Помните «экскурсии» к гостинице «Украина» в 1993 году? Когда молодежь ездила «посмотреть как стреляют по Белому дому». А вот нанести серьезный ущерб бюджету можно. А это одна из целей войны. Истощить противника.



Многие уже обратили внимание на то, что сообщения о минировании теперь переместились из крупных городов европейской части России, Москвы и Петербурга, в Сибирь и на Дальний Восток. Омск, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре и другие города уже подверглись атаке телефонных террористов.



Представляете, сколько средств из местных бюджетов совсем не богатых городов ушло на реагирование на такие сообщения? В декабре 2019 года директор ФСБ Александр Бортников оценил ущерб от действий телефонных террористов в 300 млн. руб. Чуть позже, в Государственной Думе назвали другую цифру - 1 млрд. рублей!



Что делать? В 2017 году ГД РФ уже ужесточил наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Максимальное наказание по статье 207 УК РФ теперь увеличено в два раза, до 10 лет. Годом позже введены поправки в закон «О связи» о блокировании телефонных номеров террористов. Но…



Террористы пользуются интернет-телефонией и направляют сообщения через арендованные в других странах номера. Ими используются анонимайзеры, VPN и другие сервисы, которые создают длинные цепочки IP-адресов. Теоретически отследить такую цепочку возможно, но маловероятно…







Что дальше пока не ясно. Предложения, вроде «не реагировать на интернет сообщения», в нашей ситуации даже не рассматриваются. Но искать выход необходимо. Слишком дорого нам обходится хулиганский звонок с сообщением о подготовке теракта... Очередная волна телефонного терроризма захлестнула российские города.Наверное мало кто в нашей стране может сказать, что он никогда не видел войны. Для одних такое знакомство было всего лишь веселым приключением. Для других окончилось совсем не весело. На войне как на войне. И, как на каждой войне, там есть свои герои и свои предатели. Есть полководцы и простые солдаты, офицеры, рискующие жизнью.Речь идет не о той войне, которую многие видели лишь по телевизору. Когда враг наступает, а мы стоим. Когда герои погибают, спасая подразделения от разгрома. Речь идет о подлой войне. Войне против мирного населения. Войне, где погибают те, кто ещё минуту назад вообще ничего о войне не слышал.Россию в очередной раз накрыла волна телефонных "минирований". Началось это не вчера и даже не позавчера. Сообщения о минировании какого-либо объекта поступают в ФСБ и МЧС довольно часто. Спецслужбы обязаны на такие сообщения реагировать. Жизнь людей важнее затрат на эвакуацию, работу саперов и прочих расходов.Понятно, что минировать какой-либо закрытый и охраняемый объект сложно. Да и должного эффекта такое минирование не принесет. Действия при возникновении диверсионной угрозы там отработаны. А вот торговые центры, школы, ВУЗы и другие места массового скопления людей защищены гораздо меньше.По оценкам специалистов, существуют два вида сообщений о минировании. Прежде всего, то, что часто пишут в наших СМИ, вроде «из неназванных источников стало известно, что сообщения приходят из-за рубежа», часто не соответствует действительности.На самом деле, основной поток сообщений идет либо от психически неуравновешенных людей, либо от подростков, которые просто не осознают последствия своих действий. Захотелось прогулять школу, семинар в ВУЗе или колледже и прочее. Либо кто-то захотел шантажировать государство. Часто просто требуют выкуп. Вроде «переведите на мой счет 100 биткоинов» или «оставьте там-то мешок с деньгами».Но есть и действительно подготовленные и хорошо продуманные звонки. Действительно из-за рубежа. Чаще всего такие звонки приходят из сопредельных государств. И замешаны в этом не только граждане этих государств, но и граждане России. Но это никак не влияет на мероприятия по реагированию.Население России запугать достаточно сложно. Помните «экскурсии» к гостинице «Украина» в 1993 году? Когда молодежь ездила «посмотреть как стреляют по Белому дому». А вот нанести серьезный ущерб бюджету можно. А это одна из целей войны. Истощить противника.Многие уже обратили внимание на то, что сообщения о минировании теперь переместились из крупных городов европейской части России, Москвы и Петербурга, в Сибирь и на Дальний Восток. Омск, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре и другие города уже подверглись атаке телефонных террористов.Представляете, сколько средств из местных бюджетов совсем не богатых городов ушло на реагирование на такие сообщения? В декабре 2019 года директор ФСБ Александр Бортников оценил ущерб от действий телефонных террористов в 300 млн. руб. Чуть позже, в Государственной Думе назвали другую цифру - 1 млрд. рублей!Что делать? В 2017 году ГД РФ уже ужесточил наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Максимальное наказание по статье 207 УК РФ теперь увеличено в два раза, до 10 лет. Годом позже введены поправки в закон «О связи» о блокировании телефонных номеров террористов. Но…Террористы пользуются интернет-телефонией и направляют сообщения через арендованные в других странах номера. Ими используются анонимайзеры, VPN и другие сервисы, которые создают длинные цепочки IP-адресов. Теоретически отследить такую цепочку возможно, но маловероятно…Что дальше пока не ясно. Предложения, вроде «не реагировать на интернет сообщения», в нашей ситуации даже не рассматриваются. Но искать выход необходимо. Слишком дорого нам обходится хулиганский звонок с сообщением о подготовке теракта... Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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