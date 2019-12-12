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Россию включили в тройку сильнейших морских держав

12 декабря 2019, 17:39  •  95 • В России

Разумеется, первую строчку в нем заняли сами Соединенные штаты. Их военный бюджет и несколько авианосных групп помогают держать пальму первенства. По мнению автора издания National Interest, ни один другой военно-морской флот не имеет такого глобального географического охвата.

Главным преимуществом американцев называются 10 авианосцев - это больше, чем во всем остальном мире. Что выделяет ВМС США больше всего, так это его 10 авианосцев - больше, чем весь остальной мир вместе взятых. Автор также выделяет более 30 амфибий, которые могут высаживаться на вражеском берегу и десантные корабли, способные выполнять роли миниавианосцев.

Подводный флот США располагает лодками, способными в общей сложности нести 336 ядерных ракет «Трайдент». А также субмарины с суммарным боезапасом из 154 ракет «Томагавк».

Второе место ожидаемо отдано Китаю, который «прошел большой путь за последние 25 лет». Но поднебесная в этом рейтинге скорее берет количеством, а не опытом. Ведь, как известно, опыта реального боевого применения флота у Пекина нет.

В отличие от России, которой отдали бронзу и почему-то окрестили исключительно сухопутной державой, «унаследовавшей основную часть советского флота».

«Эти стареющие силы лежат в основе нынешнего российского ВМФ», - утверждает автор. Хотя с 2000 года, когда отечественный ВПК начал подниматься с колен, на воду были спущены десятки военных кораблей, среди которых и атомные подводные лодки. Их National Interest, впрочем, и ставит в главный актив нашего флота. Признавая при этом, что у Москвы - большие планы на свой ВМФ.

Следом идет Великобритания, основу надводных сил которой составляют шесть ракетных эсминцев. А в перспективе - строительство двух авианосцев. А замыкает список Япония. Ее флот - самый необычный. Военно-морские силы самообороны страны восходящего солнца не являются военными подразделениями, его сотрудники - государственные служащие. Что не помешало Токио создать один из крупнейших, передовых и профессионально укомплектованных флотов в мире.

Фото: Рушан КАЮМОВ

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