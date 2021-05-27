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Россию уже уведомили: Белый дом окончательно порвал с Договором по открытому небу

27 мая 2021, 21:35  •  168 • Политика
США уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу, сообщает Associated Press.
США не вернутся в Договор по открытому небу, позволяющий участникам осуществлять разведывательные полёты над территориями друг друга. Об этом Белый дом официально уведомил Россию, сообщает Associated Press.

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