Россию уже уведомили: Белый дом окончательно порвал с Договором по открытому небу

США уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу, сообщает Associated Press.

США не вернутся в Договор по открытому небу, позволяющий участникам осуществлять разведывательные полёты над территориями друг друга. Об этом Белый дом официально уведомил Россию, сообщает Associated Press.