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Россию уже уведомили: Белый дом окончательно порвал с Договором по открытому небу
27 мая 2021, 21:35 • 168 • Политика
США уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу, сообщает Associated Press.
США не вернутся в Договор по открытому небу, позволяющий участникам осуществлять разведывательные полёты над территориями друг друга. Об этом Белый дом официально уведомил Россию, сообщает Associated Press.
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