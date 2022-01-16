Россию уже "сдерживают": Украинскому МИД пришлось поднапрячься

Россию уже "сдерживают". Притом сразу по трём направлениям, рассказали в Киеве. Для этого украинскому МИД пришлось поднапрячься. Глава министерства признался, что ведомство действует вдвое решительнее в надежде увеличить объём иностранной поддержки.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал немецкой газете Bild, что в настоящее время Киев совместно с западными партнёрами активно задействует ряд различных механизмов, чтобы "сдержать" Россию.

Меры против Москвы используются сразу по трём направлениям, подчеркнул министр. Во-первых, предпринимаются дипломатические шаги с целью разрешения противоречий. Недавние контакты с представителями России Кулеба назвал "кульминацией дипломатии сдерживания".

Во-вторых, рассматриваются варианты новых экономических ограничений, которые могли бы наиболее серьёзно сказаться на ситуации в России.

В-третьих, власти Незалежной наращивают связи с союзниками с Запада, чтобы ослабить русскую "агрессию". Дипломат признался, что Киев действует вдвое решительнее в надежде увеличить объём иностранной поддержки.