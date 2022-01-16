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Россию уже "сдерживают": Украинскому МИД пришлось поднапрячься

16 января 2022, 18:00  •  130 • Политика
Россию уже "сдерживают". Притом сразу по трём направлениям, рассказали в Киеве. Для этого украинскому МИД пришлось поднапрячься. Глава министерства признался, что ведомство действует вдвое решительнее в надежде увеличить объём иностранной поддержки.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал немецкой газете Bild, что в настоящее время Киев совместно с западными партнёрами активно задействует ряд различных механизмов, чтобы "сдержать" Россию.
Меры против Москвы используются сразу по трём направлениям, подчеркнул министр. Во-первых, предпринимаются дипломатические шаги с целью разрешения противоречий. Недавние контакты с представителями России Кулеба назвал "кульминацией дипломатии сдерживания".
Во-вторых, рассматриваются варианты новых экономических ограничений, которые могли бы наиболее серьёзно сказаться на ситуации в России.
В-третьих, власти Незалежной наращивают связи с союзниками с Запада, чтобы ослабить русскую "агрессию". Дипломат признался, что Киев действует вдвое решительнее в надежде увеличить объём иностранной поддержки.

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