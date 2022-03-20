Россию учить не надо! Володин напомнил о фальсификации от госсекретаря США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, как ровно 19 лет назад госсекретарь США намеренно сфальсифицировал доказательства того, что Ирак якобы создавал биооружие. В результате Америка вторглась в Ирак, ввергнув его в кровавый хаос. Поэтому никакого морального права учить Россию Вашингтон не имеет, считает политик.

В своём телеграм-канале Вячеслав Володин напомнил о страшном событии, которое произошло 19 лет назад по вине Соединённых Штатов. 20 марта 2003 года американские войска вторглись в Ирак: по разным оценкам в результате военных действий погибло до полумиллиона людей.

А началось всё, добавил Володин, с наглой фальсификации. Тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл продемонстрировал мировому сообществу некую пробирку, в которой якобы содержались образцы биооружия. Тем самым Пауэлл убедил мир в необходимости военной операции. Однако никакого оружия массового уничтожения в Ираке в итоге найдено не было.

Володин напомнил, что Пауэлл вынужден был признаться во лжи всему миру. И тогда стало понятно, что истинной целью Вашингтона было лишь желание взять под контроль нефтеносные районы Ирака.

Спикер нижней палаты парламента также напомнил, что накануне отмечалась другая трагическая дата — 11 лет со дня начала военных действий США в Ливии, которые поp;t также были признаны ошибочными.

"Поэтому, когда Вашингтон начинает учить Россию и вводит санкции, пусть начнёт с себя", - заявил Володин. Он подчеркнул, что цель спецоперации России на Украине в корне отличается от корыстных целей всех операций США: мы хотим лишь обеспечить безопасность и спасти людей, а также провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

"Как видите, большая разница", - констатировал депутат.