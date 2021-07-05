Россию тихо уничтожают: "На этой заразе выросло как минимум уже два поколения"

О том, как нас подводят к уродливой "нормальности" за наши же деньги, напомнил Константин Малофеев. Россию уничтожают тихо: "На этой заразе выросло как минимум уже два поколения".

Инцидент с компанией "ВкусВилл" в очередной раз показал, что приучение общества к тем или иным "нормальностям" происходит маленькими шагами. Так, чтобы никто ничего и не заметил. Однако на этот раз общество отторгло предложение "нормы", в результате чего представителям бизнеса и пришлось извиняться.

Компания опубликовала статью "Рецепты семейного счастья" о клиентах торговой сети. В том числе, одной из "семей с обложки" стали отстаивающие гомосексуальные ценности - это мама, две дочки (одна из которых обручилась с женщиной) и ребёнок. Беглый просмотр страницы "матриарха" - главной мамы в семье - показывает, что и у неё есть подруга. Словом, идиллия с обложки никак не увязывалась с традиционными ценностями, на что и указало общество. В результате спустя несколько дней компания принесла извинения, свалив вину на некоего "непрофессионального сотрудника". Тем не менее, часть клиентов уже объявила бойкот сети.

О таком приучении к уродливой "нормальности" ранее говорил и учредитель Царьграда Константин Малофеев:

С 1990-х годов в России процветают разные западные фонды, общественные организации и активисты, которые кормятся за их счёт. Уже 30 лет они пропагандируют порнографию, гомосексуализм, аборты, суррогатное материнство, так называемое сексуальное просвещение, свободу нравов, прочую ересь и грязь. 30 лет! На этой заразе выросло как минимум уже два поколения граждан России, - напомнил Малофеев.

С одной стороны, законодательство об иностранных агентах и о запрете гей-пропаганды серьёзно ограничило их публичную активность. С другой, они нашли себя в интернете, продолжил Малофеев:

"Ни один их канал, ни одна запись на YouTube не были заблокированы. Напротив, непрозрачные механизмы YouTube только способствуют их продвижению и увеличению количества просмотров. За нашими детьми идёт настоящая охота. Их забирают из семей. Их развращают с экранов компьютеров и смартфонов. Им внушают ненависть к своей стране и пренебрежение её ценностями. Их учат слепо верить и поклоняться идеалам западной демократии", - подчёркивал учредитель Царьграда.