Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой...
Русские показали превосходство над американцами в Сирии одним жестом - и попали ...
Неожиданно: Зеленского призывают отказаться от названия страны Украиной
Украина решила расстреливать российские корабли в Керченском проливе
Главная / Политика

Россию тихо уничтожают: "На этой заразе выросло как минимум уже два поколения"

05 июля 2021, 13:20  •  449 • Политика
О том, как нас подводят к уродливой "нормальности" за наши же деньги, напомнил Константин Малофеев. Россию уничтожают тихо: "На этой заразе выросло как минимум уже два поколения".
Инцидент с компанией "ВкусВилл" в очередной раз показал, что приучение общества к тем или иным "нормальностям" происходит маленькими шагами. Так, чтобы никто ничего и не заметил. Однако на этот раз общество отторгло предложение "нормы", в результате чего представителям бизнеса и пришлось извиняться.
Компания опубликовала статью "Рецепты семейного счастья" о клиентах торговой сети. В том числе, одной из "семей с обложки" стали отстаивающие гомосексуальные ценности - это мама, две дочки (одна из которых обручилась с женщиной) и ребёнок. Беглый просмотр страницы "матриарха" - главной мамы в семье - показывает, что и у неё есть подруга. Словом, идиллия с обложки никак не увязывалась с традиционными ценностями, на что и указало общество. В результате спустя несколько дней компания принесла извинения, свалив вину на некоего "непрофессионального сотрудника". Тем не менее, часть клиентов уже объявила бойкот сети.
О таком приучении к уродливой "нормальности" ранее говорил и учредитель Царьграда Константин Малофеев:
С 1990-х годов в России процветают разные западные фонды, общественные организации и активисты, которые кормятся за их счёт. Уже 30 лет они пропагандируют порнографию, гомосексуализм, аборты, суррогатное материнство, так называемое сексуальное просвещение, свободу нравов, прочую ересь и грязь. 30 лет! На этой заразе выросло как минимум уже два поколения граждан России, - напомнил Малофеев.
С одной стороны, законодательство об иностранных агентах и о запрете гей-пропаганды серьёзно ограничило их публичную активность. С другой, они нашли себя в интернете, продолжил Малофеев:
"Ни один их канал, ни одна запись на YouTube не были заблокированы. Напротив, непрозрачные механизмы YouTube только способствуют их продвижению и увеличению количества просмотров. За нашими детьми идёт настоящая охота. Их забирают из семей. Их развращают с экранов компьютеров и смартфонов. Им внушают ненависть к своей стране и пренебрежение её ценностями. Их учат слепо верить и поклоняться идеалам западной демократии", - подчёркивал учредитель Царьграда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






449
Источник
Похожие новости
05 июля 2021, 05:05
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой тишине
05 июля 2021, 03:15
"Головная боль", а не победа: Русские дадут бой силам НАТО в Чёрном море
05 июля 2021, 06:55
Ложь родом из США в шести фото: "Запад, который мы заслужили"
05 июля 2021, 08:45
США "откровенно мухлюют" с русскими. Американцев разоблачил дипломат
05 июля 2021, 01:25
Эстония снова захотела отхватить кусочек России
05 июля 2021, 10:35
Назарбаев рассекретил противостояние, едва не сгубившее Россию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 июля 2021, 00:15
Как великие укры Одессу строили
02 июля 2021, 11:05
"Глубоководное чудище" Путина напугало англичан: "Стреляет по-дикому"
29 июня 2021, 21:40
Русские истребители "с бомбами" несколько часов "издевались" над голландским фрегатом у Крыма
02 июля 2021, 01:00
В Киеве сделали вывод после прямой линии с Путиным: Украине осталось недолго
02 июля 2021, 14:45
В Крыму приготовились к массовому исходу жителей с Украины
29 июня 2021, 10:40
Истребители массово взмыли над Крымом на фоне стартовавших учений Sea Breeze
29 июня 2021, 01:30
"Удары были необходимы": В США подтвердили ракетную атаку на базу в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.