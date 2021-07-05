|
Россию тихо уничтожают: "На этой заразе выросло как минимум уже два поколения"
05 июля 2021, 13:20 • 449 • Политика
О том, как нас подводят к уродливой "нормальности" за наши же деньги, напомнил Константин Малофеев. Россию уничтожают тихо: "На этой заразе выросло как минимум уже два поколения".
Инцидент с компанией "ВкусВилл" в очередной раз показал, что приучение общества к тем или иным "нормальностям" происходит маленькими шагами. Так, чтобы никто ничего и не заметил. Однако на этот раз общество отторгло предложение "нормы", в результате чего представителям бизнеса и пришлось извиняться.
Компания опубликовала статью "Рецепты семейного счастья" о клиентах торговой сети. В том числе, одной из "семей с обложки" стали отстаивающие гомосексуальные ценности - это мама, две дочки (одна из которых обручилась с женщиной) и ребёнок. Беглый просмотр страницы "матриарха" - главной мамы в семье - показывает, что и у неё есть подруга. Словом, идиллия с обложки никак не увязывалась с традиционными ценностями, на что и указало общество. В результате спустя несколько дней компания принесла извинения, свалив вину на некоего "непрофессионального сотрудника". Тем не менее, часть клиентов уже объявила бойкот сети.
О таком приучении к уродливой "нормальности" ранее говорил и учредитель Царьграда Константин Малофеев:
С одной стороны, законодательство об иностранных агентах и о запрете гей-пропаганды серьёзно ограничило их публичную активность. С другой, они нашли себя в интернете, продолжил Малофеев:
"Ни один их канал, ни одна запись на YouTube не были заблокированы. Напротив, непрозрачные механизмы YouTube только способствуют их продвижению и увеличению количества просмотров. За нашими детьми идёт настоящая охота. Их забирают из семей. Их развращают с экранов компьютеров и смартфонов. Им внушают ненависть к своей стране и пренебрежение её ценностями. Их учат слепо верить и поклоняться идеалам западной демократии", - подчёркивал учредитель Царьграда.
Подпишитесь на нас
449
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 июля 2021, 00:15
|
02 июля 2021, 11:05
|
29 июня 2021, 21:40
|
02 июля 2021, 01:00
|
02 июля 2021, 14:45
|
29 июня 2021, 10:40
|
29 июня 2021, 01:30