Россию строили украинцы? Научная "сенсация" украинского историка о "дикарях" в Москве посыпалась после первого вопроса. Гарвардский профессор в своём труде, посвящённом развитию восточнославянских народов, пытался подвести к тому, что самые прогрессивные славяне проживали на месте современной Украины. Ему, однако, указали на очевидную нестыковку.

Украинский историк, профессор Гарварда Сергей Плохий выдал "научную сенсацию" о развитии восточнославянских народов в своей монографии "Происхождение славянских наций. Домодерные идентичности в России, на Украине и в Белоруссии".

Данный труд был подробно проанализирован в статье Царьграда. Выяснилось, что представленные учёным выводы не выдерживают никакой критики и рассыпаются уже на первых вопросах.

Плохий, по сути, подводит к тому, что самые прогрессивные славяне проживали на месте современной Украины. Все остальные тем временем чуть ли не ходили в шкурах животных и ютились по землянкам.

При этом рядом историк говорит, что идея объединения православных восточных славян в одну нацию сформировалась на Украине примерно в середине XVII века. Эта концепция обеспечила тогдашним жителям нынешних территорий Незалежной возможность рассчитывать на высокие должности в Москве.

Автор статьи на сайте "Первого русского", приведя два этих тезиса, указал на очевидную нестыковку:

Как же это просвещённые древние украинцы стремились на высокие посты в Москве, если в Москве в то время - землянки и первобытно-общинный строй?

Он, кроме того, добавил, что подобных противоречий в труде гарвардского профессора достаточно много.