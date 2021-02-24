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Россию строили украинцы? Научная "сенсация" о "дикарях" в Москве посыпалась после первого вопроса

24 февраля 2021, 16:05  •  119 • Политика
Россию строили украинцы? Научная "сенсация" украинского историка о "дикарях" в Москве посыпалась после первого вопроса. Гарвардский профессор в своём труде, посвящённом развитию восточнославянских народов, пытался подвести к тому, что самые прогрессивные славяне проживали на месте современной Украины. Ему, однако, указали на очевидную нестыковку.
Украинский историк, профессор Гарварда Сергей Плохий выдал "научную сенсацию" о развитии восточнославянских народов в своей монографии "Происхождение славянских наций. Домодерные идентичности в России, на Украине и в Белоруссии".
Данный труд был подробно проанализирован в статье Царьграда. Выяснилось, что представленные учёным выводы не выдерживают никакой критики и рассыпаются уже на первых вопросах.
Плохий, по сути, подводит к тому, что самые прогрессивные славяне проживали на месте современной Украины. Все остальные тем временем чуть ли не ходили в шкурах животных и ютились по землянкам.
При этом рядом историк говорит, что идея объединения православных восточных славян в одну нацию сформировалась на Украине примерно в середине XVII века. Эта концепция обеспечила тогдашним жителям нынешних территорий Незалежной возможность рассчитывать на высокие должности в Москве.
Автор статьи на сайте "Первого русского", приведя два этих тезиса, указал на очевидную нестыковку:
Как же это просвещённые древние украинцы стремились на высокие посты в Москве, если в Москве в то время - землянки и первобытно-общинный строй?
Он, кроме того, добавил, что подобных противоречий в труде гарвардского профессора достаточно много.

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