Россию собрались сдержать маленькой головкой

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США дали утечку планов создать новую ядерную боеголовку ради "сдерживания России"

Есть что-то романтическое в престарелых политиках! Особенно в США. Особенно, когда они так романтично выруливают к старым надёжным временам "холодной войны", когда Запад "сдерживал" коммунизм, а тот отвечал, как мог, и обоюдное гарантированное уничтожение дамокловым мечом нависало над слишком уж горячими парнями из Вашингтона.

Маленькая и компактная головка

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Вот и сегодня из Америки пришла обнадёживающая весть: администрация президента США Дональда Трампа планирует создать новую ядерную боеголовку. Она должна стать маленькой и компактной, и будет предназначена для твердотопливных баллистических ракет Trident, размещаемых на подводных лодках.

Британская газета The Guardian, поделившаяся такой новостью, подчёркивает, что ради этого администрация пойдёт на смягчение действующих для использования ядерного оружия ограничений.

Что это значит в условиях, когда ограничение действует на сам принцип применения ядерного оружия, - не очень понятно. В газете приводятся слова бывшего консультанта бывшего президента США Барака Обамы по вопросам контроля за вооружениями Джона Вольфсталя, что, дескать,

новый проект Пентагона нацелен на «сдерживание» России.

Таким образом, пишет газета, видимо, со слов Вольфсталя, Вашингтон хочет не дать использовать Москве тактические боеголовки в конфликте в Восточной Европе.

Это пониманию не поддаётся и вовсе. Они в Америке, что же, думают, что в случае конфликта Россия будет шарашить ядерным оружием вблизи собственных границ?

Не то чтобы так, - ответил на соответствующий вопрос "Царьграда" один из военных специалистов, не раз помогавший нам разбираться в тематике современной стратегической политики. – Просто они руководствуются двумя соображениями. Первое: что Россия не будет терпеть возле своих границ позиций американской ПРО, которые на деле являются позициями для первого глобального обезоруживающего удара. И второе: Россия объявила, что в случае агрессии против неё не будет при необходимости останавливаться перед использованием ядерного оружия первой. Вот они и готовят, как они полагают, "сдерживающие" мероприятия, чтобы предостеречь Россию от такого выбора.

Рекламная акция

В принципе, власти США создали обновлённую Стратегию национальной безопасности. Она объективно нацелена против России и Китая. Наши страны охарактеризованы противником как "ревизионистские державы", будто бы бросающие вызов США и стремятся подорвать их безопасность и процветание. На деле же за этими словами, по оценкам экспертов, кроется судорожная попытка США противостоять новой мировой реальности, в которой Россия вновь становится реальным актором мировой политики, Китай превосходит Штаты экономически, а те, в свою очередь, явственным образом теряют свои прежние позиции мирового центра силы. А заодно и – мирового прокурора, судьи, полицейского и судебного исполнителя.

Но за этими действиями США стоят и куда менее амбициозные цели, считает один из самых авторитетных военных экспертов России Виктор Литовкин. И эти цели, по его мнению, больше граничат с пиаром, нежели с мировой стратегической политикой.

Шум вокруг этих планов понятно откуда, - заявил он в разговоре с обозревателем "Царьграда". – Это рекламная акция идёт и ничего больше.

В самих планах создать новую компактную боеголовку, по его словам, ничего нового в этом нет: такие боеприпасы давно существуют.

Смысл в чём? – пояснил он техническую сторону вопроса. - Раньше боеголовки делались очень мощными из-за недостаточной точности носителей. Коэффициент вероятного отклонения – КВО – был высокий. То есть ракеты могли упасть от цели слишком далеко. Это и компенсировалось мощным зарядом: даже если по самой цели боеприпас промахнётся, та всё равно могла быть уничтожена, как запланировано.

Современные же ракеты показывают очень высокую точность: их круговое вероятное отклонение от цели составляет не больше 10 – 30 метров.

Поэтому делать прежние мощные боеголовки смысла нет, - отметил Литовкин. - Достаточно 150, в крайнем случае, 300 килотонн. А то и меньше. Зато чем менее мощна отдельная боеголовка, тем больше их можно поставить на ракету.

На наших "«Булавах" уже стоит по 6 боеголовок, около 150 килотонн каждая, рассказал эксперт. На "Сармате" тоже будет устанавливаться целая гроздь, до 15 боеголовок. "Относительно небольшой мощности каждая, но зато когда 15 штук грохнут куда-нибудь по разным целям, мало противнику не покажется", - подчеркнул Литовкин.

"Мы провели испытания таких боеголовок, они у нас летают. И теперь американцы решили показать, что и они тоже с усами", - поделился он мнением о побудительных мотивах американцев.

А что до сдерживания – так любое ядерное оружие есть оружие сдерживания. Какая разница, какой боеголовкой тебя уничтожат,

- резюмировал Виктор Литовкин.

Покровский Александр