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Россию снова втягивают в Кавказскую войну: Азербайджан и Армения обменялись ударами

17 июля 2020, 02:25  •  54 • В России

1. Что происходит сейчас на армяно-азербайджанской границе?

Грохочут пушки. Причем не в Нагорном Карабахе, больше 30 лет живущем в состоянии перманентной войны, а прямо на армяно-азербайджанской границе. Настоящие боевые действия идут уже неделю.

Армяне рапортуют, что подбили азербайджанский танк. В Баку отвечают, что разбомбили армянский укрепрайон. У азербайджанцев погиб генерал-майор и еще 10 солдат и офицеров. У армян 4 погибших.

Доходит уже до обстрела из гаубиц мирных сел.

А пресс-секретарь азербайджанского Минобороны сгоряча пригрозил ракетным ударом по армянской атомной электростанции. Если армяне ударят по водохранилищу на азербайджанской стороне.

Понятно, что если действительно вспыхнет АЭС в Армении или нефтепромыслы под Баку, экологическая катастрофа накроет весь Кавказ, а, может, и половину планеты.

Но горячих армянских и азербайджанских военных и политиков уже трудно остановить. Конфликт разгорается с каждым днем все злее и масштабнее.

Похороны военнослужащего в ЕреванеФото: REUTERS

2. Почему вспыхнуло именно сейчас?

На этот счет и специалисты, и обыватели высказывают различные версии. И ни одну из них сбрасывать со счетов пока нельзя. Например, многие эксперты считают, что таким образом в Баку решили отвлечь народ от внутренних экономических проблем - цены на нефть - главный экспортный товар Азербайджана - рухнули, к этому добавился и общий кризис на фоне пандемии коронавируса. И для сплочения нации было решено обострить застарелый конфликт с Арменией.

Но дело в том, что похожие причины, чтобы начать маленький победоносный конфликт, есть и у Еревана (ну, кроме нефти, которую в Армении не добывают).

Поиск внешнего врага прекрасно отвлекает людей от сложностей в повседневной жизни. Пусть и ненадолго.

Других глобальных причин для эскалации конфликта внутри Армении или Азербайджана нет. Стороны в принципе старались поддерживать замороженный статус-кво.

Но есть причины и внешние. Звучат предположения и о американском, и о турецком следе. Та же Анкара всегда прямо поддерживала Азербайджан и потому могла подтолкнуть Баку к провокации, дабы ... втянуть в конфликт и Россию. У Москвы сейчас много усилий отнимают проблемы в Донбассе, Сирии, на нефтегазовом и многих других «фронтах». Поэтому отвлечь ее еще и на Кавказскую драку для Турции или США может быть очень кстати. Например, чтоб Москва ослабила свои позиции в Ливии или Венесуэле...

В Москве прошли «Абаевские чтения»

Настоящие боевые действия идут уже неделю, дошло до обстрелов мирных селФото: REUTERS

3. Какая из сторон сильнее?

Абсолютное большинство и гражданских, и военных экспертов однозначно сходят в том, что Азербайджан выглядит мощнее Армении. И в экономическом, и в военном отношении. Армия Азербайджана почти в 2 раза больше армянской, а военные бюджеты этих стран вообще не сопоставимы: Баку тратит на оборону почти 4 млрд долларов в год, а Ереван – 629 млн долларов.

Но у Еревана есть свой козырь, который перевешивает многое и служит для Армении настоящим «зонтиком безопасности». Это наличие российской военной базы — последнего боевого форпоста, оставшегося у Москвы в Закавказье. Но о нем — чуть позже.

4. Кто союзники Баку и Еревана?

Традиционно считается, что главным политическим и военным союзником Азербайджана является Турция. Азербайджанцы и турки этнически родственные народы. И влияние Анкары на Баку, в том числе экономическое, почти абсолютно. Активно (явно и скрыто) заигрывают с Баку и США. Нельзя не вспомнить, что и Анкара, и Вашингтон в свое время много сделали для того, чтобы Азербайджан не стал членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором главную роль играет Россия.

На сторону Азербайджана в этот раз встала даже … Украина. Хотя, казалось бы — что ей на Кавказе делать? Но, во-первых, Киев надеется получить у Баку нефть на условиях повыгоднее. А во-вторых, после потери Крыма Украина из принципа выступает за любую из сторон, которая считает незыблемыми границы советского образца 1991 года. А тогда Карабах был в составе Азербайджана. Сейчас же он фактически за Арменией. Кстати, после выступления Киева на стороне Баку, в Ереване демонстративно облили посольство Украины борщом. Обидно, да.

Ну а союзником Армении (которая в ОДКБ вступила) можно считать как раз Москву. И размещение на армянской территории — в Гюмри - российской военной базы (с разрешенной численностью более 7 тысяч бойцов) — главное тому доказательство. К тому же нельзя забывать, что по Уставу ОДКБ нападение на одного из членов этой организации считается нападением на всех.

Но дело в том, что у России дружественные отношения и с Азербайджаном. Это, мягко говоря, не чужая нам республика. И у азербайджанского президента Алиева прекрасные отношения с президентом российским — Путиным. Поэтому подзуживать Ереван на провокации против Баку Москва точно не будет. В ее интересах оставаться на Кавказе главным гарантом мира и равновесия, а не разжигания конфликтов.

Не случайно практически все предыдущие обострения между Арменией и Азербайджаном (в первую очередь из-за Нагорного Карабаха) гасились именно усилиями России, которая сажала стороны за стол переговоров.

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В Баку уже прошла многотысячная демонстрация под лозунгом: Отмени карантин, начни войну!Фото: REUTERS

5. Дойдет ли дело до большой войны?

Хочется верить, что до тотальной войны на взаимное уничтожение между Арменией и Азербайджаном дело не дойдет. И конфликт все-таки удастся потушить дипломатическими способами.

Но Кавказ — дело горячее. В Баку уже прошла многотысячная демонстрация под лозунгом: Отмени карантин, начни войну! И если большая заваруха все же начнется, России с ее базой в Гюмри отсидеться будет сложно. На Кавказе прекрасно знают — Москва свое союзническое слово держит, тут еще не забыли войну 2008 года, когда Российская армия пришла на помощь южным осетинам и за пять дней разгромила армию Грузии, обученную инструкторами США.

Возможно, очень не случайно азербайджанцы уже заметили в небе российский военный вертолет, который кружил над районом конфликта. Ереван объяснил это «совместными российско-армянскими военными учениями», хотя нельзя не догадываться, что это мог быть своего рода месседж азербайджанским военным.

Но в первую очередь, тут даже сомневаться не стоит, Москва попытается принудить к миру обе стороны, не применяя последний аргумент — оружие.

К тому же в ОДКБ входят не только Россия и Армения, но и другие республики бывшего СССР, например Казахстан и Белоруссия...

СПРАВКА «КП»

АЗЕРБАЙДЖАН-АРМЕНИЯ: ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА

Первый вооруженный конфликт Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха произошел в феврале 1988 года, тогда случилась артиллерийская перестрелка. Тот конфликт стал первым вооруженным столкновением внутри Советского Союза. Многие эксперты считают, что именно с него начался распад СССР.

К тому моменту уже несколько месяцев в Карабахе было неспокойно, начались свары на национальной почве между «республиками-сестрами». Парламент Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратился к Горбачеву с просьбой передать автономию из Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. Горбачев пыталась уладить все миром, но действовала неторопливо и неуклюже.

Страсти накалялись, полилась кровь, азербайджанцы побежали из Армении и Карабаха, а армяне — из Баку. Ереван выиграл войну начала 90-х, силой отделив от Азербайджана не только сам Карабах, но и районы между ним и Арменией. Азербайджан, конечно, не смирился с потерей территории. И вот уже более 30 лет республики враждуют.

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Соотношение военных сил Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха

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