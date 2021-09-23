Россию снова унизили: в ПАСЕ русским разрешили только один маршрут

Представителям России в ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию "Спутником V". Об этом заявил член делегации Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый.

"В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты и вы из "красной зоны", то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской ассамблеи, - рассказал сенатор на Международном конгрессе по медицинскому оздоровительному туризму, не скрывая своего возмущения, его слова цитируют РИА Новости. - Как-то это всё выглядит не очень".

Причина такого решения кроется в том, что Евросоюз не признаёт вакцинацию "Спутником V". Затягивание регистрации нашей вакцины со стороны ВОЗ явно кроется не в медицинской, а исключительно в политической плоскости. Напомним, вакцина "Спутник V" зарегистрирована и одобрена к применению в 70 странах мира с общим количеством населения более 4 миллиардов человек, а это больше половины всех людей, живущих на планете. А по последним данным, эффективность вакцины составила 97,6%. Что больше показателей, опубликованных ранее авторитетным медицинским журналом "Ланцет".

Кстати, среди всех других вакцин наша демонстрирует, пожалуй, наивысшую эффективность и против самого агрессивного и бушующего сейчас в мире штамма "дельта". Это не говоря уже о том, что небольшое европейское государство Сан-Марино, привившееся именно русской вакциной, одержало полную победу над коронавирусом, когда в соседних странах пандемия выкашивала население стройными рядами. Так что европейским депутатам, по-хорошему, лучше бы опасаться своих коллег из других стран, а не из России.

Пора уходить

Нет никаких сомнений, что и это решение в отношении делегации из России на сессии ПАСЕ, которая открывается в понедельник, продиктовано исключительно политическими соображениями, имея целью попытаться унизить Россию в глазах всей Европы и подкинуть дровишек в печь злопыхателей-фейкомётчиков и русофобов. ПАСЕ не первый и, наверное, не последний раз выступает площадкой для реализации антироссийских шагов и русофобской истерии. Несколько лет назад Россия даже отказалась принимать участие в работе ПАСЕ, которой пришлось давать задний ход, чтобы вернуть в свою казну членские взносы нашей страны, составляющие немалую часть бюджета этой структуры.

В принципе, поскольку сессия ПАСЕ открывается лишь 27 сентября, у России есть возможность проявить принципиальность и отозвать свою делегацию. Тем более что в нашей стране всё больше экспертов и политиков всё чаще задают вопрос, зачем нам вообще нужна эта структура, которая ничем, кроме антироссийских измышлений и действий, не отметилась. И, кстати, не могут положительно ответить на свой вопрос.

Время есть, будет ли желание? Или наши парламентарии в очередной раз позволят вытереть о себя европейскую грязную ногу, как о половую тряпку. Во только здесь речь не столько о них самих, сколько о России и авторитете нашей страны.

Кстати, ранее о предложении поставить участие России в ПАСЕ "на паузу" заявил глава делегации России вице-спикер Пётр Толстой. Кроме того, подобную точку зрения высказывал учредитель "Первого русского" Константин Малофеев:

А нам-то зачем пребывать в Совете Европы? Вот нам, кроме позора, это ничего не даёт. Когда над нами, суверенным государством, издеваются люди, не имеющие отношения к России,

- сказал он в эфире политического ток-шоу "Время покажет".

Единственным правильным правовым ответом нашим должен стать выход из Совета Европы. И более того, пора перестать вообще обращать внимание на Европейский суд по правам человека.