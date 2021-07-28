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Россию снова обвинили во вмешательстве в выборы: Теперь страдают "зелёные"

28 июля 2021, 21:30  •  73 • Политика
Москву снова обвинили во вмешательстве в выборы в западной стране. На сей раз в Германии.
По данным американского издания Bloomberg, Кремль начал активную кампанию по дискредитации кандидата в канцлеры ФРГ от партии "Союз-90"/"зелёные" Анналены Бербок. По мнению источника издания, Москве очень не понравился тон кандидата к России в целом и к проекту "Северный поток - 2" в частности. Бербок явно выступает против налаживании отношений с Москвой. Bloomberg отмечает, что кампания против представителя "зелёных" началась после того, как Бербок на некоторое время стала лидером по результатам социологических опросов.
Директор программ России и стран СНГ Германского совета по внешней политике Александр Рар в разговоре с Лентой.ру заявил, что на самом деле в падении своего рейтинга Анналена Бербок виновата сама. По словам политолога, Бербок самостоятельно попала в скандал с плагиатом в своей книге и допустила ряд некорректных высказываний на публике.
"Она сама испортила себе старт кампании, и Россия тут ни при чем", - отметил Рар.
В Кремле на обвинения во вмешательстве в выборы в Германии ответили коротко и сухо.
"Нет. Это неправда", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков агентству ТАСС.
Отметим, кандидатом в канцлеры от блока в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов является Армин Лашет. Согласно опросам, он опережает конкурентов на 10%. "Зелёных" на выборах представляет Анналена Бербок, Социал-демократическая партия Германии выдвинула Олафа Шольца.

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