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«Россию сапогами к сговорчивости не продавишь» - Пушков

02 ноября 2018, 20:24  •  83 • Политика
Сенатор Алексей Пушков ответил на удивление посла США в России Джона Хантсмана, который удивился "несговорчивости" русских, напомнив ему, что Россию сапогом продавить нельзя.
Известный сенатор Алексей Пушков, прокомментировал слова посла США в России Джона Хантсмана, который удивился несговорчивости русских. Пушков напомнил, что США любит продавливать все страны сапогом. Но с Россией это не пройдет.
Об этом Пушков написал на своей странице в Twitter, сообщает Nation News. Сенатор напомнил, что сами США не являются образцом сговорчивости. Других же принуждают к покладистости с помощью сапога. Но этот вариант с Россией не пройдет.
Речь идет о том, что ранее посол США в России Джон Хантсман в интервью газете Deseret News с угрюмым лицом заявил, что его удручает тот факт, что россияне могут быть настолько несговорчивыми.
Посла США Дж. Хантсмана удивляет то, насколько несговорчивыми могут быть русские. Надо же. А США, конечно же, это верх сговорчивости. Просто в Вашингтоне привыкли продавливать своё - не дипломатией, так сапогом, всех подчиняя себе. Здесь это не пройдёт. Россия - не та страна.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 ноября 2018 г.

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