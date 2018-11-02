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«Россию сапогами к сговорчивости не продавишь» - Пушков
02 ноября 2018, 20:24 • 83 • Политика
Сенатор Алексей Пушков ответил на удивление посла США в России Джона Хантсмана, который удивился "несговорчивости" русских, напомнив ему, что Россию сапогом продавить нельзя.
Известный сенатор Алексей Пушков, прокомментировал слова посла США в России Джона Хантсмана, который удивился несговорчивости русских. Пушков напомнил, что США любит продавливать все страны сапогом. Но с Россией это не пройдет.
Об этом Пушков написал на своей странице в Twitter, сообщает Nation News. Сенатор напомнил, что сами США не являются образцом сговорчивости. Других же принуждают к покладистости с помощью сапога. Но этот вариант с Россией не пройдет.
Речь идет о том, что ранее посол США в России Джон Хантсман в интервью газете Deseret News с угрюмым лицом заявил, что его удручает тот факт, что россияне могут быть настолько несговорчивыми.
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