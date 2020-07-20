Россию разоблачили: в чем тайна элитной вакцины от коронавируса • 33 • Аналитика © РИА Новости / Максим Богодвид Заявление агентства Bloomberg о том, что российская элита с апреля получает — в количестве нескольких сотен миллиардеров и высших чиновников — экспериментальную вакцину от COVID-19, стало последним в череде сенсационных разоблачений России в контексте коронавируса. Суть новости вкратце: Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вот уже три-четыре месяца как поставляет элите России некую "экспериментальную" вакцину, сообщили Bloomberg его источники. Удалось получить подтверждение от нескольких человек, прошедших процедуру. Фамилий нет и не будет, доказательств нет и не будет. Разумеется, новость сама по себе немедленно породила волну опровержений и вопросов — от иронических до вполне серьезных. Например: — если российская элита с апреля получает вакцину, то почему премьер-министр России Михаил Мишустин 30 апреля заболел коронавирусом, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков последовал за ним спустя почти две недели? — раздавать элите — миллиардерам и главам госкорпораций — вакцину имеет смысл только тогда и в том случае, если она уже доказала свою эффективность, но, например, пока слишком дорога для массового производства. Но ведь прошло уже три месяца, Россия вроде бы участвует в международной "вакцинной гонке" (страна-победительница в ней, первой выпустившая вакцину от COVID-19, получит почет и поднимет свой международный авторитет). Но российские представители заявляют, что страна выпустит свою вакцину, возможно, к сентябрю. То есть либо экспериментальная вакцина с какого-то перепугу тестировалась на миллиардерах и кремлевских чиновниках (что выглядит по меньшей мере странненько, то есть полным идиотизмом) и оказалась неэффективной. Либо экспериментальная русская вакцина оказалась эффективной, но для ее производства нужны, скажем, кровь девственниц и сердце тигра и поэтому простым людям ее никогда-преникогда не дадут (это, несмотря на свою бредовость, вполне нормально ляжет на имеющийся "архетип заговора", которому бывают подвержены, особенно в тревожные эпохи, широчайшие круги общества). В общем, бред получается при любом раскладе и в любом ракурсе. Но вот в чем вся штука. Напомним, что буквально пару дней назад западные СМИ накрыло еще одним интересным вбросом, согласно которому русские хакеры, посланные Путиным, уже давно пытаются украсть у безусловно опережающих весь мир в разработке вакцины западных медиков их тайны. Ведь, согласно опрошенным теми же СМИ западным экспертам, Россия сама по себе не может разработать собственную вакцину, тем более своевременно (не спрашивайте, почему. Не может и все — в России нет демократии, полиция задерживает журналистов, артистов и народных губернаторов и не поддерживает однополые браки. В такой стране физически не может быть никакой передовой науки). Этот вброс никак не состыковывается с вбросом о том, что в самой России элита с весны вакцинирована, — но есть мнение, что в действительности последнее, о чем волнуются авторы всей этой волны разоблачений, — это какая бы то ни было логичность. А волнует их, вероятно, вот что. За минувшие сутки, согласно российским данным, в России впервые с весны зафиксировано менее шести тысяч новых случаев коронавируса. Количество ежедневно заболевающих давно и неуклонно снижается. Даже парад 24 июня, на который ожидатели Второй Волны Из-За Государства возлагали гигантские надежды, — себя в плане вирулентности до обидного не оправдал. Россия, бывшая на втором месте по количеству зарегистрированных случаев, съехала уже на четвертое, пропустив на пьедестал грустного почета Индию и Бразилию, — и скоро, возможно, пропустит еще и ЮАР с Мексикой. По количеству же летальных исходов наша отсталая недемократичная держава выглядит просто оскорбительно на фоне Запада, что порождает (по принципу "этого не может быть, потому что этого не может быть никогда") волну адской конспирологии о том, как власти скрывают сотни тысяч смертей. Тем временем в передовых США подстегнутая массовым ковид-диссидентством с одной стороны и яркими погромами и протестами Black Lives Metter — с другой, "вторая волна" не просто пришла, но и оказалась на три головы выше первой и сметает по 60-70 тысяч человек в сутки. Европа до сих пор пытается как-нибудь объяснить себе, почему у нее показатели смертности в разы выше не то что российских, но даже среднемировых. При этом вариант "в системах здравоохранения передовых наций имеются изначально жуткие дыры, фактически делающие эти системы отсталыми на фоне Китая, России и так далее" — недопустим. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. А значит, в этой ситуации возникает совершенно насущная необходимость разоблачить Россию. Вернее, разоблачать Россию. Долго, разнообразно, вбрасывая пачками взаимоисключающие обвинения на разном уровне идиотизма. Чтобы в итоге целевая аудитория как бы и не запомнила ничего конкретного, но в то же время чтобы в ее подкорке отложилось, что Россия скрывает своих мертвецов и при этом прячет волшебное средство от коронавируса от остального мира, и при этом украла средство от коронавируса у Запада. Так что нынешний наброс — совершенно точно не последний. Ведь в рамках современной западной картины мира — картины квазирелигиозной — Россия играет роль старого доброго дьявола, искусителя и отца лжи, стоящего за каждой бедой. А уж кого винить в своих неудачах в битве с пандемией, как не дьявола? То есть нас с вами. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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