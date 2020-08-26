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Россию разделить, ядерное оружие - отобрать: американские журналисты сами себя сдали - Кнутов
26 августа 2020, 22:05 • 182 • Политика
Военный эксперт, историк Юрий Кнутов в разговоре с Царьградом прокомментировал очередной внештатный случай на границе с Норвегией. По его словам, беспилотники и разведывательные самолёты НАТО не зря зачастили у российских границ - это часть долгоиграющей стратегии США, подразумевающей раздел России с изъятием ядерного оружия. Причём Кнутов подчеркнул, что это не его теория - ему об этом рассказали американские журналисты.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 Северного флота перехватил самолёт патрульной авиации ВВС Норвегии Р-3С Orion над Баренцевым морем. По словам военного эксперта, историка Юрия Кнутова, активность в этом регионе наблюдается постоянно - только за вторую неделю августа перехвачен 31 самолёт и 11 беспилотников у российских границ в разных районах.
"То есть активность колоссальная. Сбор информации под видом учений идёт вдоль наших границ, их проводили поляки с американцами, британцы с литовцами у белорусской границы. По всем параметрам у них цель - сбор информации. Для чего? Для того чтобы разрабатывать планы по вооружённому блокированию частей в случае возникновения такой же ситуации, как в Белоруссии. Есть концепция троянского коня, она отработана у американцев, она направлена против России и против Китая", - считает Кнутов.
Он привёл в пример Белоруссию, где параллельно с протестами вооружённые силы начали блокировать различные военные объекты, которые могли быть использованы для защиты конституционного строя.
"Вот для того, чтобы иметь представление о наших боевых возможностях, и для того, чтобы, если потребуется, применить военную силу, идёт такой активный сбор разведывательной информации. Это достаточно серьёзный симптом, потому что перед Великой Отечественной войной, в 1941 году, немцы также активно собирали разведывательную информацию в отношении наших вооружённых сил, тогда они даже использовали самолёт "Люфтганза", пассажирский", - напомнил Кнутов.
По его мнению, суть заключается в том, что к 2030 году природные ресурсы, имеющие относительно низкую стоимость, в мире останутся фактически только на территории России. Поэтому, по словам Кнутова, транснациональные компании, чтобы снизить издержки, заинтересованы разыграть в России югославский сценарий.
"То есть сначала оранжевая революция, потом изъятие, якобы для безопасности мирового сообщества, ядерного оружия и в последующем раздел страны и передел природных ресурсов. На это же направлена фальсификация истории - нас приравнивают к гитлеровской Германии, заявляя, что мы обязаны платить репарации и контрибуции. Это долгоиграющая стратегия, и от неё американцы не отказываются, они будут этот план реализовывать. Это не я придумал, это мне откровенно говорили американские журналисты", - признался Кнутов.
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