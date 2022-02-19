Россию "давят": Джонсон пригрозил "зловещим" русским "матрёшкой"

Борис Джонсон сулит Москве "годы репрессий" в случае вторжения на Украину. Он пригрозил "зловещим" русским "матрёшкой". Россию "давят" - оценил риторику британского премьера Александр Сладков.

Британский премьер-министр Борис Джонсон в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заверил, что страны Запада выступают за диалог с президентом России Владимиром Путиным по вопросам безопасности.

Он подчеркнул, что в ходе данных переговоров они могут дать гарантии Кремлю, что Североатлантический альянс якобы не будет опасен для Москвы.

Премьер Великобритании при этом отметил, что не вполне понимает, что именно замыслил Путин в отношении Украины. Однако замеченные им сигналы он назвал "зловещими".

Джонсон добавил, что если Россия всё же решится на наступление, её ждут "годы репрессий". Он пообещал санкции, организованные по принципу матрёшки.

Так, он предупредил, что Лондон может разобрать "матрёшку российских компаний" с госуправлением и тем самым определить стоящих за ними игроков, которые несут за эти организации финансовую ответственность. Этим лицам будет закрыт доступ к финансам с британских рынков капитала, констатировал премьер Соединённого Королевства.