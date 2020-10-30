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Россию пытаются втянуть в войну по Карабаху: Готовится роковой удар?

30 октября 2020, 08:35  •  360 • Политика
"Военкоры Русской весны" указывают, что в нагорно-карабахский конфликт хотят хитрым путём втянуть и Россию. Автор блога указывает, что Азербайджан при поддержке Турции может устроить провокацию.
В протурецкие СМИ уже вбрасывается предложение обеспечить коридор к Нахичеванской автономной республике переносом боевых действий на территорию Армении. Об этом сообщает автор телеграм-канала "Военкоры Русской весны".
По сути, это может аукнуться провокацией против Армении и… против России. Перенос боевых действий с Нагорного Карабаха на территорию Армении запустил механизм ОДКБ. Тем самым Россия поневоле окажется втянута в противостояние.
"Логика здесь ясна, необходимо представить Армению как агрессора, тем самым не допустить подключения механизма коллективной безопасности ОДКБ и придать легитимность прямому участию Турции в войне. В то же время Ереван категорически отрицает подобные обвинения, а Баку не может предоставить убедительные доказательства о нанесении ракетных ударов по своим городам с армянской территории, а не Нагорного Карабаха", - уточняет автор канала.
Отметим, что президент России Владимир Путин ранее комментировал ситуацию по Карабаху. Он указал, что данный конфликт - это "сложный узел". И требует он только мирного решения. Прямо сейчас Путин призывает Армению и Азербайджан сложить оружие, остановить любые боевые действия и сесть за стол переговоров.
Переговоры должны начаться на основе предложений, ранее сформулированных Минской группой во главе с её сопредседателями - Россией, Францией и США. Однако Путин не отрицает и возможности участия других сторон в обсуждении. Таким образом, общими усилиями удастся найти баланс интересов. "Это можно сделать", - уверен российский лидер.

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