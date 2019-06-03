Россию пытаются отключить от глобального интернета, и Москва будет защищаться - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе интервью RT сообщил, у Москвы есть все основания полагать, что наша страна может быть отрезана от глобальной инфраструктуры интернета - такие попытки предпринимаются, подчеркнул представитель кремля.

Россия уже сталкивается с незаконными ограничениями. Звучат угрозы со стороны американских торговых структур. Кроме того, Москва внимательно наблюдает за так называемой торговой войной США и Китая, где Вашингтон действует через отключение Китая от обновления одной из американских операционных систем - такие планы звучали, однако затем их свернули. Словом, действия США указывают на то, что и Россия может стать жертвой. Тем более, что поползновения в наш адрес уже были.

"Я не буду сейчас приводить примеры... Но вы помните? Тогда были разговоры о том, что Россию могут отключить от международных банковских систем", - сказал Песков.

Говоря о законе "О суверенном Интернете", Песков подчеркнул: отдельные страны могут поставить под угрозу международное право, мы обязаны принять меры предосторожности.