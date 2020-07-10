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Россию призвали проигнорировать иск Нидерландов по делу "Боинга" МН17

10 июля 2020, 20:00  •  138 • Политика
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Москва отвергает все обвинения в причастности к гибели самолета над Донбассом
У правительства Нидерландов, подавших иск в Европейский суд по правам человека против России с обвинениями в ее причастности к крушению малайзийского "Боинга" MH17 в небе над Донецком в 2014 г., в реальности нет никаких доказательств вины Москвы. Об этом рассказал политический аналитик Владимир Брутер.
Он подчеркнул, что власти Королевства подали гражданский иск, который с юридической точки зрения обладает меньшим приоритетом по сравнению с уголовным.
По его словам, все обвинения Амстердама базируются на основе уже известной со времен "отравления" Скрипалей формуле highly likely ("с высокой степенью вероятности").
"Они не собираются ничего доказывать, они собираются назначить виноватого по степени удобства: им удобно, чтобы вина лежала на России, и они сделают ее виноватой", – сообщил РИА ФАН эксперт.
Эксперт призвал власти России ни в коем случае не соглашаться с голландским иском, т.к. это будет означать, что Москва признала свою вину.
Напомним, ранее сегодня кабмин Нидерландов объявил о своем решении подать иск в ЕСПЧ против РФ, чтобы максимально поддерживать такие же жалобы ближайших родственников жертв трагедии, поданных в марте 2020 в суд. В той жалобе вина за крушение "Боинга" MH17 в июле 2014 г. в небе воюющего Донбасса возложена лично на президента России Владимира Путина. Родственники требуют от российских властей выплатить компенсацию в размере $330 миллионов.
В Москве уже отреагировали на сегодняшнюю новость из Амстердама. Наш Минюст отверг все обвинения в адрес РФ по этой трагедии на территории страны, т.е. Украины, "в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", сообщает издание URA.RU.
Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова иск Нидерландов назвала очередным ударом по отношениям между нашими странами. По словам дипломата, данное решение еще больше сделает процесс расследования крушения "Боинга" и суда политизированным, сообщает РИА "Новости". Захарова напомнила, что изначально Гаага "встала на путь одностороннего возложения на Россию вины" за гибель малайзийского лайнера.

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