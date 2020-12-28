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Россию призвали продемонстрировать силу в Тихом океане

28 декабря 2020, 18:10  •  43 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Китае одобрили активные военно-морские учения РФ
Лучший способ для России избежать вооруженного конфликта с США – продемонстрировать им свою силу. К такому мнению склоняются китайские аналитики. По их мнению, участившиеся провокации со стороны Вашингтона требуют жесткого ответа Москвы.
США привыкли считать воды вокруг Японии открытыми для своих военных кораблей. Сейчас они бросают вызов России в этом регионе. Москва уже дала понять, что еще одна попытка американского флота приблизиться к ее водам обернется суровой встречей, пишет издание Sohu.
Китайские аналитики обращают внимание на то, что РФ уже направила в Японское море фрегат "Маршал Шапошников", который после модернизации является самым грозным судном российского флота. На днях он продемонстрировал стрельбу крылатой ракетой комплекса "Уран".
Плюс недавно с атомной подлодки "Владимир Мономах" были запущены одновременно 4 ракета "Булава", а еще раньше в Белом море фрегат "Адмирал Горшков" запустил "Циркон".
Противостояние сил в Тихоокеанском регионе становится все более очевидным, приводит "ПолитРоссия" мнение китайского издания. По его оценке, Россия своими учениями предупреждает США не переходить черту.
Ранее эсминец США "Джон Маккейн" вторгся на 2 км вглубь российского залива Петра Великого, оспорив тем самым притязания России на эту акваторию.

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