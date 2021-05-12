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Россию призвали готовиться к членству Украины в НАТО

12 мая 2021, 18:35  •  144 • Политика
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Москве и Минску уже сейчас необходимо укреплять военный союз
Москве и Минску нужно готовиться к вступлению Украины в Североатлантический блок. С таким советом выступил известный белорусский политолог Александр Шпаковский. По его прогнозу, все в этом вопросе будет зависеть от течения политических дел в Незалежной.
"Если на направлении Украины не произойдет каких-то тотальных изменений по образцу событий 2014-2015 годов, то рано или поздно эта страна станет членом НАТО со всеми вытекающими последствиями для безопасности Беларуси и России", – написал эксперт в своем телеграм-канале.
Политолог напомнил, что еще в ходе кампании по вступлению в альянс стран Центральной и Восточной Европы в 1996 г. американцы открыто заявляли о своих планах на Киев.
Присоединение Незалежной к западному военному блоку – это основополагающий элемент стратегии НАТО по расширению на Восток, подчеркнул Шпаковский. Он призвал "не издеваться над украинцами по телевизору на тему "все равно не примут"", а именно исходить из того, что соборную включат в ряды натовцев. После этого ракеты альянса появятся на территории Украины уже в ближайшее годы, предупреждает эксперт.
Шпаковский считает, что Минску и Москве необходимо предпринимать сейчас контрмеры в плане военного союза РФ и Белоруссии, а также нужно напрямую ставить задачу не допустить вступления в блок Киева.
"Так же как наши "западные партнеры" совершенно открыто и беспардонно заявляют о своем намерении расширять военный блок", – резюмировал политолог.
На прошлой неделе издание Forbes в своей статье проанализировало последние заявления со стороны киевского режима и его зарубежных союзников на предмет возможного членства Незалежной в НАТО. Альянс то и дело отодвигает этот вопрос, ссылаясь на незавершенные реформы властями соборной. По мнению же автора публикации, главная причина кроется в России, которую на коллективном Западе боятся провоцировать.

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