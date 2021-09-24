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Россию призвали быть готовой дать оплеуху любому соседу

24 сентября 2021, 18:25  •  240 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Москве нужно прорабатывать такие варианты, чтобы не втягиваться надолго в проблемы других государств
России нужно быть готовой отвесить знатную оплеуху любому из соседей в Восточной Европе в случае, если они перейдут границы дозволенного. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко в эфире видеоблога "Крымский Фронт".
По его словам представители Вашингтона будут всячески стимулировать проамериканские элиты на восточном фланге НАТО в Европе к каким-нибудь авантюрным действиям. И такие шаги можно было прекрасно наблюдать на примере Украины, где президент Владимир Зеленский за два года пребывания во главе страны "уже три раза чуть войну не развязал". Причем, отметил Ищенко, не гражданскую, а с ближайшими соседями, включая Россию.
"В такое авантюрное пространство может превратиться вся Восточная Европа. Причем, американцам плевать, они там воевать не собираются. Но если там начнется, в Восточной Европе заваруха, то это будет российская проблема", – подчеркнул политолог.
Он считает, что Москва это должна держать в голове и прорабатывать разные сценарии для быстрого и результативного "успокоения наших восточноевропейских братьев". При этом необходимы такие варианты, чтобы РФ не втянулась надолго в проблемы конкретного государства или региона.
"Но чтобы это была такая эффективная оплеуха, от которой они потом отходили бы в ближайшие пять-десять лет, и не путались под ногами у серьезных мальчиков", – резюмировал Ищенко.
Ранее стало известно, что Конгресс США одобрил ежегодный законопроект об оборонной политике, который включает информацию о бюджете на 2022-й. Он предусматривает, в том числе, очередные санкции против России и "Северного потока-2", а также выделение Украине по военной линии от Штатов около $300 млн. Сообщается, что киевский режим может получить системы ПРО и ПВО, в частности, речь идет о "Железном куполе".

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