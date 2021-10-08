Россию припугнули последствиями подорожания газа в Европе

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Уровень возможностей "Газпрома" оценят в ЕС

Репутация России как надежного поставщика газа в Европу может пострадать, даже если не она виновата в скачке цен. Об этом заявил посол ЕС Маркус Эдерер.

Он признал, что к подорожанию голубого топлива на европейском рынке привело несколько факторов, среди которых возросший спрос на азиатских рынках и сокращение из-за этого поставок СПГ в Европу на фоне восстановления экономик стран ЕС.

Однако он не снимает вины в кризисе и с России, несмотря на то что все поставки по контрактам она выполняет.

"Вопрос не в том, кто виноват или все ли выполняют свои обязательства, а в том, как (…) самый значимый поставщик энергоресурсов в ЕС реагирует на сложившуюся ситуацию",

– заявил дипломат. Он сообщил, что на заседании Евросовета 21–22 октября непременно будет поднят этот вопрос. И если участники придут к мнению, что Москва могла, но не захотела повлиять на ситуацию, ее репутация как надежного поставщика пошатнется.

"В ответ на возросший спрос надежный поставщик энергоресурсов мог бы, пожалуй, увеличить поставки",

– пояснил свою мысль Эдерер в интервью РБК. При этом он дал понять, что использовать ситуацию в качестве рычага давления для ускорения запуска "Северного потока-2" у России не получится. Скорее, наоборот, она лишится в перспективе рынка сбыта в Европе, поскольку страны ЕС постараются ускорить переход экономик на использование возобновляемых энергоресурсов.

Ранее в Кремле высказали мнение, что к газовому кризису в ЕС привела непродуманная "зеленая" политика. При этом президент РФ Владимир Путин гарантировал стабильность поставок газа из РФ, в том числе через территорию Украины. После этого стоимость топлива стала снижаться.