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Россию принуждают к войне. Ответ русских в прямом эфире

17 января 2022, 18:30  •  469 • Политика
В эфире "Первого русского" говорим об агрессии Запада в отношении России. Без купюр рассказываем, как нас принуждают к войне, и каким будет русский ответ.
Три главных требования, которые Россия выставила США и НАТО - юридически обязывающие гарантии нерасширения НАТО на восток, вывод американских сил из стран, вошедших в альянс после 1997 года, и отказ от размещения в Европе ударных систем, способных угрожать России. О наших требованиях мы говорили на разных уровнях. В том числе, внятно высказался президент России Владимир Путин:
Что хотят – то и делают! Но то, что США сейчас делают на территории Украины, это не за тысячи километров от нашей границы, это у порога нашего дома. И они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать. В США нет пока гиперзвукового оружия, но мы знаем, когда оно появится. Это же не скрыть. Ну и поставят его на Украине. Это не значит, что завтра будут его применять, потому что у нас "Циркон" уже есть, а у них пока нет. Но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства. В том числе и на отдельные регионы России, скажем, на Крым. При выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах. Они что думают: мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть? Нам просто некуда двигаться дальше!
Подтвердил тезисы и министр обороны России Сергей Шойгу. После состоялись переговоры с США, а также странами НАТО. И сегодня мы приходим к выводу, что Россию просто принуждают к войне. Так каким будет русский ответ? Ведущий "Первого русского" Юрий Пронько обсуждает происходящее вместе с учредителем Царьграда Константином Малофеевым в прямом эфире. Присоединяйтесь!

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