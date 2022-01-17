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Россию принуждают к войне. Ответ русских в прямом эфире
17 января 2022, 18:30 • 469 • Политика
В эфире "Первого русского" говорим об агрессии Запада в отношении России. Без купюр рассказываем, как нас принуждают к войне, и каким будет русский ответ.
Три главных требования, которые Россия выставила США и НАТО - юридически обязывающие гарантии нерасширения НАТО на восток, вывод американских сил из стран, вошедших в альянс после 1997 года, и отказ от размещения в Европе ударных систем, способных угрожать России. О наших требованиях мы говорили на разных уровнях. В том числе, внятно высказался президент России Владимир Путин:
Подтвердил тезисы и министр обороны России Сергей Шойгу. После состоялись переговоры с США, а также странами НАТО. И сегодня мы приходим к выводу, что Россию просто принуждают к войне. Так каким будет русский ответ? Ведущий "Первого русского" Юрий Пронько обсуждает происходящее вместе с учредителем Царьграда Константином Малофеевым в прямом эфире. Присоединяйтесь!
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