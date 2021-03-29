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Россию превращают в "государство-изгоя": "Население также окажется под ударом"

29 марта 2021, 12:55  •  320 • Политика
Россию превращают в "государство-изгоя". Угроза новых западных санкций уже спровоцировала падение рубля и может привести и к другим тяжёлым последствиям для экономики РФ: "Население также окажется под ударом".
За минувшую неделю российская национальная валюта обрушилась сразу на 4%, заметил экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Сухой остаток".
Так, доллар достигал отметки в 77 рублей, в евро - в 91 рубль. Причиной падения, в частности, стали волнения на рынке ценных бумаг. В настоящее время инвесторы активно сбрасывают рублёвые отечественные гособлигации.
К этому их подталкивают угрозы новых антироссийских санкций. Последствия такой тенденции для экономики РФ могут оказаться катастрофическими.
На данный момент внутренний долг нашей страны достигает почти 15 триллионов рублей. Зарубежные спекулянты удерживают практически 25% от всех долговых обязательств нашей страны.
Если они продолжат массово избавляться от российских долговых бумаг, это может нанести серьёзный ущерб экономике РФ. Аналитики ожидают, что в такой ситуации "население также окажется под ударом".
Так, обесценивание рубля тут же спровоцирует рост цен и ослабит покупательскую способность российских граждан.
Сами санкции тоже, конечно, не пойдут на пользу нашей стране. Особенно если Вашингтоном будет принято более радикальное решение. Таковым может оказаться вывод РФ из международной банковской системы SWIFT.
Отключение от SWIFT может стать своеобразной меткой: Россия - это государство-изгой со всеми далеко идущими последствиями для рубля, финансового рынка, экономики в целом, - подытожил ведущий "Первого русского".

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