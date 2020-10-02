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Россию предупредили о последствиях из-за заражения Трампа

02 октября 2020, 19:35  •  36 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Oliver Contreras - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Болезнь хозяина Белого дома может повлиять на судьбу грядущих выборов
Вероятно, в ближайшее время в информационном пространстве можно ожидать появления сообщений о том, что между подцепившим где-то коронавирус президентом США Дональдом Трампом и Россией есть связь. Такое предположение совсем без доли иронии высказал директор Института политических исследований Сергей Марков.
Эксперт отметил, что в самих Штатах считают, что в Белый дом COVID-19 занесла консультант по связям с общественностью, которая ранее работала директором по коммуникациям администрации главы государства Хоуп Шарлотта Хикс. Именно через нее американский истеблишмент может попробовать связать заражения четы Трамп с Москвой, считает политолог.
"Видно, что красивая и умная, – а значит, скоро ее назовут связанной с русскими. И обвинят Россию в массовом заражении Белого дома коронавирусом", – не без иронии написал Марков в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что действующий хозяин Овального кабинета являясь "короноскептиком", подцепил вирус на самом пике избирательной кампании. Теперь ее итоги будут зависеть от состояния здоровья Трампа. По словам политолога, американцы не станут голосовать за больного кандидата, поскольку не любят "лузеров".
"Если Трамп победит болезнь, то он имеет очень хороший шанс победить на выборах, – американцы любят победителей", – констатировал Марков.
Напомним, ранее в пятницу глава США сам сообщил через "Твиттер" о выявленном у него и супруги Мелании коронавирус. Он объявил, что семья уходит на карантин. Позже лечащий врач лидера нации Шон Конли уведомил общественность, что Трамп и первая леди чувствуют себя хорошо.
Президент РФ Владимир Путин направил американскому коллеге телеграмму, в которой пожелал ему и его супруге скорейшего выздоровления.

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