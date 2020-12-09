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Россию предупредили о новых провокациях украинских спецслужб

09 декабря 2020, 12:10  •  117 • Политика
Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
За несколько лет Киев научился устраивать громкие диверсии против РФ
Украинские спецслужбы учатся проводить эффективные действия против России под инструктажем коллег Запада. Такое заявление сделал политобозреватель, военный корреспондент Игорь Дмитриев, комментируя недавний инцидент на границе Украины и РФ.
По словам специалиста, наиболее громкий скандал произошел с 33 россиянами, которые якобы входили в ЧВК "Вагнер". На кону стояли отношения РФ и Белоруссии из-за того, что спецслужбы Незалежной провели эффективную комбинацию, которая практически увенчалась успехом. Если бы задержанных не задержали в Белоруссии, они бы уже давали показания украинским силовикам о своей причастности к военным действиям в Донбассе, считает Дмитриев.
Кроме СБУ и ССО Украины, заявил Дмитриев, на Украине сформировали "веер спецслужб", в том числе и Главное управление военной разведки (ГУР), на эмблеме которого изображена парящая над Землей сова, втыкающая меч в Россию – главная задача ведомства предельно ясна. За несколько лет ГУР удалось провести целую серию громких операций, вопреки изначальным сомнениям и насмешкам российских экспертов.
Специалист добавил, что все ведомства работают против РФ под инструктажем западных специалистов, которые следят за подбором и оказывают помощь современными средствами разведки. Для выбора кадров руководствуются самыми необходимыми качествами – в спецслужбы Незалежной идет работать молодое поколение, идеологически заряженное ненавистью к России. Не исключено, что они могут решится на новые провокации в отношении Москвы.
"Зачастую украинское руководство даже не знает, чем занимаются эти службы. Потому что подотчетны они, видимо, западным специалистам", – добавил Дмитриев в эфире радио "Комсомольская правда".
Ранее "Аналитическая служба Донбасса" заявляла, что силы ССО Украины, спровоцировавшие инцидент на границе с Россией, причастны к убийствам лидеров ополчения в Донбассе.

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