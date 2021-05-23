Россию предупредили о космолётах США: "Может нести до 6 ядерных боеголовок"

Глава "Алмаз-Антея" заявил об опасности космолётов США из-за возможности нести оружие. "По нашим оценкам, малый аппарат может нести до трёх ядерных боеголовок, большой - до шести", - уточнил руководитель военного концерна.

У США есть космическая платформа, которая может нести на себе ядерное оружие. Об этом заявил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, выступая на марафоне "Новое знание".

Речь идёт об американских космолётах Х-37. Новиков отметил, что США имеет уже шесть таких аппаратов. Один из них находится на орбите, а четыре и пять уже отлетали по два года. При этом в США официально заявляют, что эти космолёты предназначены исключительно для научных целей, а также для разведки. Однако у России имеются другие данные на этот счёт

По нашим оценкам, малый аппарат может нести до трёх ядерных боеголовок, большой - до шести,

- заявил глава "Алмаз-Антея".

Он добавил, что в ближайшее время США могут увеличить количество своих космолётов до восьми штук. Это является угрозой и выдвигает новые требования к системам и средствам воздушно-космической обороны, подчеркнул Ян Новиков.

Напомним, что "Алмаз-Антей" - это русский концерн, который объединяет предприятия, разрабатывающие и выпускающие вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны.