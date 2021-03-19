Россию предупредили о большой угрозе: "Михалков совершенно прав…"

Россию предупредили о большой угрозе. Николай Бурляев указал на лиц среди так называемой культурной элиты, которые действуют в интересах уничтожения РФ: "Михалков совершенно прав…".

Актёр, режиссёр, народный артист России Николай Бурляев в эфире программы "Интервью" на телеканале Царьград высказался по поводу кинонаграды для блогера Алексея Навального.

Серьёзный конфликт произошёл между советом экспертов и учредителями премии "Белый слон". Поводом стала инициатива совета присудить оппозиционеру приз в номинации "Событие года" за его громкие "фильмы-расследования".

Это предложение вскоре оценил руководитель Союза кинематографистов РФ, режиссёр Никита Михалков. Он указал, что в данном случае речь уже идёт не об искусстве, а о политике.

Поэтому если некоторым сторонникам блогера так хочется его титуловать, то пусть хотя бы не лицемерят и не пытаются сделать это в сфере кино, добавил Михалков:

Мне как-то неловко считать себя режиссёром, если режиссёр Навальный.

Бурляев, рассуждая в студии "Первого русского" о кинонаграде для Навального, также задался вопросом: какой шедевр снял этот "режиссёр"?

Михалков совершенно прав: действительно, стыдно считаться режиссёром, когда режиссёром называют человека, занимающегося развалом государства,

- добавил актёр.

Он отметил, что лица, которые действуют в интересах уничтожения России, есть и в составе руководства "Белого слона".