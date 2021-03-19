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Россию предупредили о большой угрозе: "Михалков совершенно прав…"

19 марта 2021, 13:40  •  379 • Политика
Россию предупредили о большой угрозе. Николай Бурляев указал на лиц среди так называемой культурной элиты, которые действуют в интересах уничтожения РФ: "Михалков совершенно прав…".
Актёр, режиссёр, народный артист России Николай Бурляев в эфире программы "Интервью" на телеканале Царьград высказался по поводу кинонаграды для блогера Алексея Навального.
Серьёзный конфликт произошёл между советом экспертов и учредителями премии "Белый слон". Поводом стала инициатива совета присудить оппозиционеру приз в номинации "Событие года" за его громкие "фильмы-расследования".
Это предложение вскоре оценил руководитель Союза кинематографистов РФ, режиссёр Никита Михалков. Он указал, что в данном случае речь уже идёт не об искусстве, а о политике.
Поэтому если некоторым сторонникам блогера так хочется его титуловать, то пусть хотя бы не лицемерят и не пытаются сделать это в сфере кино, добавил Михалков:
Мне как-то неловко считать себя режиссёром, если режиссёр Навальный.
Бурляев, рассуждая в студии "Первого русского" о кинонаграде для Навального, также задался вопросом: какой шедевр снял этот "режиссёр"?
Михалков совершенно прав: действительно, стыдно считаться режиссёром, когда режиссёром называют человека, занимающегося развалом государства,
- добавил актёр.
Он отметил, что лица, которые действуют в интересах уничтожения России, есть и в составе руководства "Белого слона".

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