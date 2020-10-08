Россию постигнет участь СССР, если Путин допустит одну ошибку

Автор:

Александр Степанов

Ситуация вокруг нашей страны сегодня напоминает, откровенно говоря, старую добрую советскую игрушку "Электроника" – помните, она называлась "Ну, погоди!", где волк бегал и ловил яйца, которые ему бросали со всех сторон. И чтобы выиграть, надо было успеть поймать все, не допустив их падения.

Потому что наши "западные партнёры" без устали подкидывают в нынешнем году сюрпризы – словно заставляя каждый раз реагировать на вызовы.

Другой вариант, при некоторой живости воображения, – это сравнение со змеёй-анакондой, сжимающей свои кольца вокруг российских границ.

Глобально это выглядит как борьба за лидерство на мировом сырьевом рынке. В реальности – колоссальное давление на саму государственность России.

Звенья одной цепи

Помните, как всё начиналось – вместе со стартом пандемии? Сначала США ввели санкции против "Роснефти", потом Россия отказалась выполнять жёсткие условия по сокращению добычи нефти, далее последовал обвал цен на чёрное золото, крах фондового рынка – и, соответственно, пик напряжённости, к которому добавилась история с коронавирусом – с ограничениями, торможением экономики, ростом безработицы в стране и так далее.

Потом, показалось, произошло затухание: у нас был запас прочности, как-то Россия сумела договориться с саудитами, ситуация более-менее вошла в контролируемое русло. И это было важно – с учётом того, что в прошлом году суммарная доля нефти, нефтепродуктов и природного газа в структуре экспорта России составляла более половины в стоимостном выражении.

И вот – пожалуйста, новый подъём градуса напряжения в конце лета. Причём события начали мелькать, как на ускоренной киноплёнке.

Раз – обострение после выборов в Белоруссии – нескончаемые протесты, прямо поддерживаемые Европой и Штатами, с нескрываемой целью помешать окончательному развороту Минска в сторону Москвы.

Два – абсолютно бредовая история с отравлением Навального пресловутым "Новичком", и тоже уши вылезли сразу: заставить взбрыкнувшую и проигнорировавшую окрик из-за океана Германию отказаться от участия в "Северном потоке – 2".

Три – вспыхнувшая война в Нагорном Карабахе, где вроде как ключевым подстрекателем выступает Турция, но основными бенефициарами конфликта между Азербайджаном и Арменией, в стратегическом плане, станут всё равно Штаты – если добьются активной конфронтации между Путиным и Эрдоганом, что позволит вернуть последнего в свою орбиту, а также нарастить влияние на Кавказе, у рубежей России.

Четыре – беспорядки после выборов в Киргизии, где пока просто идут погромы, но можно не сомневаться, что вскоре непременно кто-то запросит поддержки у Запада – и попросит вмешаться в "урегулирование ради мира".

И всё это – вместе – уже совсем тревожно.

Вокруг России опять зажигают факелы

Всё происходящее сейчас очень похоже на период коллапса Советского Союза, считает учредитель "Первого русского" Константин Малофеев, напоминая, как складывалась внешнеполитическая и экономическая ситуация в середине 1980-х, когда Горбачёв обрадовал необходимость проведения перестройки.

Первое – упали цены на нефть. Сильно упали. А на этом было выстроено советское бюджетное планирование. В частности, операция в Афганистане и присутствие наших войск там стоили нам очень дорого, гораздо дороже, чем сегодня американцам. Не в расчёте соотношения рубля к доллару, а в том, что Союз ещё и строил там мосты, фабрики и всё такое. Затем в Польше было огромное движение "Солидарности", которое поддерживал Збигнев Бжезинский, не последний человек в администрации США, и поляк Папа Римский Иоанн Павел Второй (Войтыла). И наконец, мы тогда тоже строили газопровод. Только не Nord Stream он назывался, а "Дружба",

– напоминает Малофеев.

И вот теперь возникает ощущение, что сегодня случилось дежавю – спустя 30 лет: по тем самым лекалам, с аналогичными обстоятельствами и, главное, с участием тех же самых игроков.

"Что они нам сделали? Зажгли вот эти два факела – Афганистан с Польшей. Мы всячески бились за газопровод, считая, что именно там наша экономическая независимость. Цены на нефть упали, по сговору американцев с саудитами, которым объяснили, что так надо, потому что они смогут вышибить конкурентов, а также сократить финансирование советских войск в Афганистане, где ваши ваххабиты "Аль-Каиды"* и молодой Усама бен Ладен, вскормленные ЦРУ, ведут войну с Советским Союзом", – проводит параллели основатель Царьграда.

И сейчас – очень похоже.

Перед Путиным сегодня стоит очередная сложнейшая задача – не допустить провокаций не только внешних, но и внутренних. Фото: kremlin.ru.

Но есть существенное отличие. Президент Путин сумел добиться, что наши отношения с Саудовской Аравией, отмечает Малофеев, сейчас находятся на таком уровне, что американцам не удалось уговорить саудитов опустить цены на нефть и, соответственно, нанести нам такой урон. То есть они опустили, но у них не получилось.

"А вместо польской "Солидарности" – события в Белоруссии. И поляки активно в этом участвуют. Именно там находится штаб американско-польский по руководству этими людьми, которые проводят там свои сетевые "цветные" технологии – на фоне реального протеста, который сам по себе уже уходит. И наконец вместо Афганистана нам зажигают Армению с Азербайджаном, Киргизию", – говорит Константин Малофеев.

"Все вызовы вместе взятые – ничто перед другой угрозой"

Иными словами, у России вновь появляется масса фронтов и точек напряжения, на которые нужно реагировать.

Не будем, кстати, забывать и про Сирию, где уже продолжительное время находятся наши войска, и эта война тоже нам стоит больших затрат – меньше, пожалуй, чем Советскому Союзу обходился Афганистан, потому что там нет такого многочисленного наземного контингента.

И наконец, упоминавшийся газопровод Nord Stream - 2, который находится в состоянии 95-процентной готовности.

То есть мы практически в аналогичных условиях, хотя тогда, согласен Малофеев, всё было по-другому – и деревья выше, и имелись Бжезинский с Кейси и другими американцами, и был Советский Союз с его идеологическим, экономическим и международным отделами ЦК.

"Но здесь важно, чтобы наш президент принял правильные стратегические решения. И ни в коем случае не поставил вперёд всего газопровод. Ведь советское руководство газопровод-то достроило, вот только Советского Союза не сохранилось", – уточняет учредитель "Первого русского".

Свой газопровод-то СССР построил – вот только самого Советского Союза уже нет. Аналогии с Nord Stream – 2 напрашиваются, нет? Фото: Nord Stream AG/via globallookpress.com

Наши "добрые партнёры", словно специально, уводят Россию от главного – акцентируя на том, что не дадут достроить газопровод. Вот только, уверен Малофеев, гораздо важнее сейчас – не отвлекаться на эти вызовы от внутриполитической ситуации настолько, чтобы не потерять над ней контроль.

Карантин гораздо более опасен, чем все эти четыре вызова. Потому что его вводят муниципальные власти, а раздражение накапливается – против федеральной. И мы видим, что президент ведёт общение со многими людьми, что и он находится в карантине уже полгода. И другие руководители тоже. Но не происходит ли у нас отрыва реальной ситуации от того, кто должен принимать конечные решения? И кто эти люди, которые доносят положение дел, и правильно ли они это делают? Поэтому очень важно нам сейчас понимать, что вот эти все очаги возгорания, которые мы видим, если они неслучайны, они направлены на одно: чтобы нам в нашей собственной стране устроить то, что они устраивают по периметру, где-то там в арабских странах, в Белоруссии,

– подчёркивает он.

Поэтому нельзя позволить подобные провокации, как тотальное закрытие населения на новую самоизоляцию, что вызовет мощнейшие отрицательные эмоции и протест по отношению к властям.

"Вводить-то карантин будут одни дураки-чиновники на местах, из каких угодно соображений, а отвечать будет верховная власть. И очень важно, чтоб такого не случилось. Я опять же надеюсь, что у нас для этого есть соответствующие органы, которые следят за этой обстановкой. И надеюсь, что они вовремя информируют Владимира Владимировича о том, что карантин недопустим", – резюмирует Константин Малофеев.