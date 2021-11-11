Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной б...
Главная / Политика

Россию поставили в зависимость от Запада: Ультиматум вузам озвучили в МГИМО

11 ноября 2021, 16:55  •  259 • Политика
Россию поставили в зависимость от Запада. Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян рассказал, как европейские стандарты влияют на русское образование: фактически отечественным вузам поставили ультиматум.
Ещё в 2003 году русское образование поставили в зависимость от европейских стандартов и критериев оценки обучения, обратила внимание ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Не могу молчать".
Это произошло с подписанием Москвой Болонской декларации, заметил в своей передаче "Бесогон ТВ" режиссёр Никита Михалков. В новом выпуске он также указал на выступление в Общественной палате декана факультета управления и политики МГИМО, члена ОП Генри Сардаряна.
Последний также говорил о проблеме определяющего влияния западных стандартов на образование в России. Он пояснил свою позицию в эфире "Первого русского":
Представьте, что вы руководитель университета. Тогда государство предъявит вам такой критерий: если хочешь получать больше финансирования на собственное развитие, ты должен обеспечить, чтобы профессора твоего вуза имели много публикаций в журналах из западного рейтинга.
Эти издания входят в наукометрическую систему Scopus. Есть конкретные индикаторы, которые регулируют, сколько статей должно там публиковаться и какой у них должен быть индекс цитируемости.
В итоге получается, что ориентированность на данную систему, которая принадлежит частной западной компании, возведена в ранг государственной политики в России, что не может не вызывать вопросов, подытожил собеседник Царьграда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





259
Источник
Похожие новости
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских границ"
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам из-за газа и угля
11 ноября 2021, 01:45
Альтернатива убийственному плану Хуснуллина найдена
11 ноября 2021, 07:35
"Ошибка 2014-го"? Журналист "успокоила" Блинкена двумя фактами о Донбассе
11 ноября 2021, 11:40
Транзит "на максималках": "Газпром" сменил планы по Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских ...
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам...
11 ноября 2021, 01:45
Альтернатива убийственному плану Хуснуллина найдена
11 ноября 2021, 07:35
"Ошибка 2014-го"? Журналист "успокоила" Блинкена двумя фактами о ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 ноября 2021, 17:10
Лавров коротким "нет" поставил ультиматум Франции и Германии
04 ноября 2021, 21:35
Украинский блогер узнал, как на самом деле живут русские: "Киеву уже не догнать Россию"
06 ноября 2021, 19:05
"Незаметная" фраза Путина о БПЛА: О чём умолчали даже в расшифровке Кремля
06 ноября 2021, 17:20
Ждать 18 часов, чтобы умереть. Скандал со скорой набирает обороты
05 ноября 2021, 20:20
Отказ или уничтожение армии: Источники заявили об ультиматуме Путина Эрдогану
05 ноября 2021, 22:40
Вам капут, товарищ Зеленский
09 ноября 2021, 00:45
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.