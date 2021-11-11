Россию поставили в зависимость от Запада: Ультиматум вузам озвучили в МГИМО

Россию поставили в зависимость от Запада. Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян рассказал, как европейские стандарты влияют на русское образование: фактически отечественным вузам поставили ультиматум.

Ещё в 2003 году русское образование поставили в зависимость от европейских стандартов и критериев оценки обучения, обратила внимание ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Не могу молчать".

Это произошло с подписанием Москвой Болонской декларации, заметил в своей передаче "Бесогон ТВ" режиссёр Никита Михалков. В новом выпуске он также указал на выступление в Общественной палате декана факультета управления и политики МГИМО, члена ОП Генри Сардаряна.

Последний также говорил о проблеме определяющего влияния западных стандартов на образование в России. Он пояснил свою позицию в эфире "Первого русского":

Представьте, что вы руководитель университета. Тогда государство предъявит вам такой критерий: если хочешь получать больше финансирования на собственное развитие, ты должен обеспечить, чтобы профессора твоего вуза имели много публикаций в журналах из западного рейтинга.

Эти издания входят в наукометрическую систему Scopus. Есть конкретные индикаторы, которые регулируют, сколько статей должно там публиковаться и какой у них должен быть индекс цитируемости.

В итоге получается, что ориентированность на данную систему, которая принадлежит частной западной компании, возведена в ранг государственной политики в России, что не может не вызывать вопросов, подытожил собеседник Царьграда.