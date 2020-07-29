Россию показательно заставили жить по законам США

Ну, известная фраза – не дождутся. Именно ей я и встретил известие о блокировке канала, – говорит Малофеев. – Потому что, во-первых, это означает, что мы на правильном пути. С теми, кто является рупором Запада. Те, кто пропагандирует их ценности, начиная от ювенальной юстиции и заканчивая воровством российских капиталов на Запад, с теми такого не случается. Соответственно, для нас это лучший показатель, что мы работаем для русского народа. Мы работаем для нашей аудитории. Мы работаем для тех людей, которые хотят слышать правду. А вовсе не для каких-то заокеанских хозяев, которые в разной степени есть у других СМИ, к сожалению, в России и эти СМИ из Ютьюба никто не банит. Поэтому первое, это награда по заслугам. Мы её принимаем, однако, если теперь отойти от, так сказать, моральной стороны дела и перейти к юридической, то здесь мы, конечно, наблюдаем вопиющую несуразицу. На территории РФ, где действует законодательство, запрещающее соблюдать антироссийские санкции, компания, пресс-служба компании Гугл, отвечает – мы соблюдаем законодательство о санкциях. Но очевидно, что не российское, потому что под российскими санкциями телеканал Царьград не находится. И я не нахожусь. Я нахожусь с 2014 года за свою патриотическую позицию под разными санкциями, европейскими и американскими. Соответственно, вероятно, они имеют в виду именно эти санкции. Так вот, компания Гугл, находящаяся в России, Ютьюб-сервис, работающий в России, получающий, соответственно, просмотры и подписчиков в России, монетизирующий их для своих рекламодателей, зарабатывающий здесь деньги на нас, на наших персональных данных, смеет заявлять, что он здесь соблюдал и будет соблюдать американское законодательство. Это вопиющее безобразие, которое требует соответствующей квалификации со стороны как судебных органов, так и правоохранительных. Они нарушили российское законодательство.

Соответственно, мы обратились в Роскомнадзор с заявлением. Это ведущее ведомство по СМИ. Мы будем обращаться, соответственно, к законодателям, потому что только сейчас приняты поправки в Конституцию, которые значительно ухудшают положение тех, кто пытается соблюдать иностранное законодательство на территории РФ. И, наконец, Генеральная прокуратура. И рассчитываем на то, что соответствующие органы сами применят власть. Но также мы, конечно, обратимся и в гражданский суд. Это тоже обязательно случится. Я хотел бы предупредить компанию Гугл-Москва, которая находится здесь, на улице Балчуг, а вовсе не где-то там далеко в Калифорнии, что отвечать она будет по нашему, российскому законодательству. По всей его строгости, пусть они готовятся к соответствующему материальному ущербу, компенсации нам этого ущерба и к соответствующим ответам на вопросы правоохранительных органов. Чтобы у них в голове не было, что они являются тут просто колониальными космонавтами, которые прилетели к нам из Калифорнии.