Россию подбивают на силовой сценарий с Карабахом? На Кавказе провоцируют войну

Накануне, напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян жёстко раскритиковал саму возможность дипломатического решения военного конфликта в Нагорном Карабахе. По мнению политика, даже говорить об этом на данном этапе развития событий бессмысленно.

Однако МИД Армении придерживается кардинально иной точки зрения. В сообщении внешнеполитического ведомства республики подчёркивается, что проблему Нагорного Карабаха можно решить только мирным путём "в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ". Своих коллег из Баку армянские дипломаты обвиняют в манипуляции и попытке "преподнести позицию Азербайджана и Турции, отвергающих мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, как подход армянской стороны".

Тем временем Россию также пытаются втянуть в войну, и это проблема. В частности, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН дал сразу несколько вариантов такого подхода. Среди них и вероятность десантной операции.

"В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении, - предположил парламентарий. - В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской - не нагорно-карабахской, а армянской территории путём десантной операции. Путём размыкания воздушной блокады".

Обновлено: позже Затулин расширил свой комментарий, а полная версия опубликована на сайте Лазаревского клуба. Полную версию сказанного приводим ниже.

"На сайте НСН 21 октября опубликован материал, распространившийся в десятках сайтов под заголовком "В Госдуме не исключили десантной операции в Карабахе" со ссылкой на высказанное мной мнение. Во избежание недоразумений, хотел бы заявить, что в разговоре с корреспондентом НСН я несколько раз подчеркнул, что, по-моему, речь может идти об усилении нашего военного присутствия в Республике Армения, а не на территории Карабаха, и проведении для этого необходимых действий на фоне расширяющейся войны на Кавказе, в которую всё больше вовлекается соседняя Турция.

Продолжаю считать ненормальным положение, при котором из-за закрытия воздушного пространства вокруг Армении наша военная база в Гюмри, оказывается заложником блокады Республики Армения.

Российская Федерация устами президента В.В. Путина уже высказалась по поводу того, что Россия выполняла и будет выполнять свои союзнические обязательства в отношении Армении, членствующей в Организации Договора коллективной безопасности. Безусловно, прибегать или не прибегать к дополнительным мерам укрепления безопасности нашего союзника - может быть следствием отклика на его обращение, которого, насколько мне известно, нет, а также решения Верховного главнокомандующего и Министерства обороны. Для меня, как эксперта, ясно, что такая мера, как усиление российского военного присутствия в регионе, в силу неблагоприятного развития ситуации, не может быть исключена".