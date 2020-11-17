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Россию ожидают новые санкции с приходом Байдена к власти

17 ноября 2020, 19:30  •  75 • Политика
Джо Байден. Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киеву американцы пришлют летальное оружие
Соединенные Штаты с приходом в Белым дом нового президента демократа Джо Байдена будут активно помогать Незалежной в ее противостоянии с Россией. Об этом заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст.
Он не исключил, что Вашингтон введет очередную порцию рестрикций в отношении Москвы и пришлет Киеву новую партию вооружения Киеву.
"Этот подход будет включать санкции против России и военную поддержку Украины, в том числе поставки летального оружия. В этом смысле это будет фактически продолжением украинской политики администрации (Дональда) Трампа", – цитирует американца NEWS.ru.
Одновременно президенту соборной Владимиру Зеленскому придется испытать еще большее давление Вашингтона, который будет требовать от него довести до конца антикоррупционную реформу в стране, считает Хербст.
Напомним, в 2008-2016 годах Байден занимал пост вице-президента и курировал украинское направление внешней политики Штатов.
Накануне бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин выразил опасения, что пришедший к власти американский демократ может ему отомстить из-за расследования Киевом деятельности его сына Хантера Байдена в Незалежной в составе руководства фирмы Burisma.
"Наблюдая за ним, его выступлениями в СМИ, я все же его боюсь", – приводит "Час.News" слова пана Шокина, которого Байден обозвал "сукиным сыном" и потребовал в 2016 г. от Петра Порошенко, бывшего на тот момент главой государства, увольнения с поста генпрокурора. "Шоколадный король" всея Незалежной за считанные часы послушался американского куратора и выполнил приказ. Цена шантажа -кредитные гарантии от США в размере $1 млрд.

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