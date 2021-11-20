Россию ожидает дестабилизация? Сурков предупредил о неизбежном процессе

Сурков заявил об угрозе дестабилизации политической ситуации в России. "Согласно второму закону термодинамики, энтропия в замкнутой системе возрастает", - объяснил он.

Дестабилизация политической ситуации в России со временем будет только возрастать, так как это неизбежный процесс. Такое мнение высказал бывший первый замглавы администрации президента России Владислав Сурков.

Он отметил, что, согласно второму закону термодинамики, энтропия, то есть хаос, в замкнутой системе возрастает. И это же относится и к социальным и политическим процессам в стране.

Сурков заявил, что страна имеет инструменты для сдерживания этого хаоса. Речь идёт о сильнодействующей государственности, которая способна сдерживать социальную энтропию в обществе.

В качестве примера Сурков привёл ситуацию в России в начале XXI века. Тогда властям удалось буквально "вытащить травмированную страну из-под завалов перестройки". И теперь можно наблюдать довольно продолжительный период стабильности.

Вертикаль, порядок и скрепы гарантированы. Эти годы точно когда-нибудь станут вспоминать как золотой век,

- подчеркнул Владислав Сурков в своей статье для сайта "Актуальные комментарии".

При этом он добавил, что со временем государство всё равно изнашивается и гибнет в борьбе с "многомятежными хотениями" граждан. Сурков отметил, что раньше сосредоточением хаоса был интернет. Теперь, когда Сеть начали регулировать, хаос стал перетекать в "слепые зоны общественной жизни".