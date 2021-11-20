Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличн...
Ярош сделал громкое заявление о судьбе России
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
Главная / Политика

Россию ожидает дестабилизация? Сурков предупредил о неизбежном процессе

20 ноября 2021, 19:45  •  247 • Политика
Сурков заявил об угрозе дестабилизации политической ситуации в России. "Согласно второму закону термодинамики, энтропия в замкнутой системе возрастает", - объяснил он.
Дестабилизация политической ситуации в России со временем будет только возрастать, так как это неизбежный процесс. Такое мнение высказал бывший первый замглавы администрации президента России Владислав Сурков.
Он отметил, что, согласно второму закону термодинамики, энтропия, то есть хаос, в замкнутой системе возрастает. И это же относится и к социальным и политическим процессам в стране.
Сурков заявил, что страна имеет инструменты для сдерживания этого хаоса. Речь идёт о сильнодействующей государственности, которая способна сдерживать социальную энтропию в обществе.
В качестве примера Сурков привёл ситуацию в России в начале XXI века. Тогда властям удалось буквально "вытащить травмированную страну из-под завалов перестройки". И теперь можно наблюдать довольно продолжительный период стабильности.
Вертикаль, порядок и скрепы гарантированы. Эти годы точно когда-нибудь станут вспоминать как золотой век,
- подчеркнул Владислав Сурков в своей статье для сайта "Актуальные комментарии".
При этом он добавил, что со временем государство всё равно изнашивается и гибнет в борьбе с "многомятежными хотениями" граждан. Сурков отметил, что раньше сосредоточением хаоса был интернет. Теперь, когда Сеть начали регулировать, хаос стал перетекать в "слепые зоны общественной жизни".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





247
Источник
Похожие новости
20 ноября 2021, 04:30
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план Запада
20 ноября 2021, 02:45
"Варшава рискует остаться без энергоресурсов": Экономист о проблеме Польши с Baltic Pipe
20 ноября 2021, 13:55
Это не Россия: Тимошенко назвала организаторов газового кризиса на Украине
20 ноября 2021, 16:15
Соловьев указал на панику и растерянность Зеленского из-за России
20 ноября 2021, 02:45
Рост убийств как предвестник разрушения США: Политолог объяснил, почему всё будет только хуже
20 ноября 2021, 04:30
Что может Байден: Личный врач президента США раскрыл данные о его здоровье
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 ноября 2021, 04:30
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план Запада
20 ноября 2021, 05:10
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских соглашений
20 ноября 2021, 01:00
Украина представила план удара по России
20 ноября 2021, 02:45
"Варшава рискует остаться без энергоресурсов": Экономист о проблеме Польши ...
20 ноября 2021, 13:55
Это не Россия: Тимошенко назвала организаторов газового кризиса на Украине
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
14 ноября 2021, 13:45
"Космический пулемёт" против "стержней Бога": куда будут стрелять комплексы С-550
15 ноября 2021, 08:25
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных проблемах
17 ноября 2021, 14:05
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
14 ноября 2021, 17:50
"Польская подлость и провокация": Кедми о ситуации на польско-белорусской границе
16 ноября 2021, 05:25
Шукшина показала выступление депутата о засекреченных контрактах производителей вакцин
18 ноября 2021, 09:20
Ярош сделал громкое заявление о судьбе России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.