Россию от НАТО прикроют "Терминаторы"

Несмотря на устные обещания, данные экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву в 1990-х годах, о нерасширении НАТО на восток, то есть к границам с нашей страной, в последние годы Запад явно эту договорённость нарушает.

Об этом ранее во время своей большой пресс-конференции напомнил и президент России Владимир Путин.

Неудивительно, что западные рубежи наша страна прикрывает с особой тщательностью. Так, по словам командующего армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя, первая танковая армия Западного военного округа в наступившем году получит более двухсот единиц как военной, так и специальной техники.

Среди пополнения будут и новые отечественные танки Т-90М "Прорыв", а также боевые машины поддержки танков "Терминатор". Все они, как предполагается, поступят в войска в течение года.