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Россию от НАТО прикроют "Терминаторы"

03 января 2021, 12:35  •  73 • Политика
В 2021 году первая танковая армия Западного военного округа получит две сотни единиц спецтехники и военных машин. В том числе прикрывать западные границы России от НАТО станут БМПТ "Терминатор". О пополнении сообщил командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кисель.
Несмотря на устные обещания, данные экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву в 1990-х годах, о нерасширении НАТО на восток, то есть к границам с нашей страной, в последние годы Запад явно эту договорённость нарушает.
Об этом ранее во время своей большой пресс-конференции напомнил и президент России Владимир Путин.
Неудивительно, что западные рубежи наша страна прикрывает с особой тщательностью. Так, по словам командующего армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя, первая танковая армия Западного военного округа в наступившем году получит более двухсот единиц как военной, так и специальной техники.
Среди пополнения будут и новые отечественные танки Т-90М "Прорыв", а также боевые машины поддержки танков "Терминатор". Все они, как предполагается, поступят в войска в течение года.

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