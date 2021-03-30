|
Россию окружает "тёмная зона", а страна "не на замке": Властям показали "дыру" на границе
30 марта 2021, 19:10 • 229 • Политика
Россию окружает "тёмная зона", а страна "не на замке". Юрий Крупнов, комментируя недавнее нападение мигранта на сотрудника консульства Таджикистана в Москве, констатировал недостаток внимания властей РФ к проблемам Средней Азии и показал им "дыру" на границе.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов высказался по поводу нападения гражданина Таджикистана на работника консульства республики в Москве.
Инцидент имел место прямо в здании посольства. Обошлось без жертв. Нападавшим оказался молодой мужчина, объявленный на родине в розыск за экстремистскую деятельность.
Крупнов в связи со случившимся заподозрил наличие проблем в российской системе учёта приезжающих и выезжающих из страны. Своё мнение он выразил в комментарии для Царьграда.
Он также не исключил, что данные по преступникам в РФ попросту не синхронизируются в нужном объёме с информацией Таджикистана. Однако в этом случае речь идёт о возможном экстремисте, а такими сведениями наши страны обязательно должны обмениваться.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
229
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 марта 2021, 17:40
|
24 марта 2021, 03:40
|
25 марта 2021, 04:25
|
29 марта 2021, 07:25
|
26 марта 2021, 07:00
|
28 марта 2021, 03:55
|
24 марта 2021, 01:50