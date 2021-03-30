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Россию окружает "тёмная зона", а страна "не на замке": Властям показали "дыру" на границе

30 марта 2021, 19:10  •  229 • Политика
Россию окружает "тёмная зона", а страна "не на замке". Юрий Крупнов, комментируя недавнее нападение мигранта на сотрудника консульства Таджикистана в Москве, констатировал недостаток внимания властей РФ к проблемам Средней Азии и показал им "дыру" на границе.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов высказался по поводу нападения гражданина Таджикистана на работника консульства республики в Москве.
Инцидент имел место прямо в здании посольства. Обошлось без жертв. Нападавшим оказался молодой мужчина, объявленный на родине в розыск за экстремистскую деятельность.
Крупнов в связи со случившимся заподозрил наличие проблем в российской системе учёта приезжающих и выезжающих из страны. Своё мнение он выразил в комментарии для Царьграда.
Вероятно, граница не на замке, а сама система миграционного контроля имеет дыры и не работает должным образом. Кроме того, сегодня мы видим, что фактически Центральная Азия всё больше и больше превращается дня нас в некую серую или даже тёмную зону, совершенно далёкую от интересов Москвы. И в этом большая проблема, - подчеркнул эксперт.
Он также не исключил, что данные по преступникам в РФ попросту не синхронизируются в нужном объёме с информацией Таджикистана. Однако в этом случае речь идёт о возможном экстремисте, а такими сведениями наши страны обязательно должны обмениваться.
При всех межправительственных соглашениях, раз преступник не был объявлен в международный розыск, а вполне возможно, что так и было, то фиксация его деяния могла иметь исключительно внутригосударственный характер. Это вопрос и работы, и консолидации спецслужб России и Таджикистана. Но самое главное - это колоссальное невнимание Москвы вообще к проблемам Средней Азии. С моей точки зрения, это ключевой фактор при всех возможных технических недоработках, - резюмировал собеседник "Первого русского".

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