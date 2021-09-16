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Россию объявили врагом НАТО номер один на ближайшие 10 лет
16 сентября 2021, 06:55 • 291 • Политика
Кандидат в послы США при НАТО Джулианн Смит уверена, что в ближайшие 10 лет Россия будет "крупнейшей военной угрозой" для Североатлантического альянса.
Очередное громкое русофобское заявление сделали в США. Россию вновь назвали врагом номер один. Для НАТО. Кандидат в послы США при НАТО Джулианн Смит высказала уверенность в том, что в ближайшие 10 лет наша страна якобы будет "крупнейшей военной угрозой" для Североатлантического альянса.
"Россия остаётся крупнейшей геополитической угрозой для евроатлантического региона", - заявила при этом Смит, продолжив свои прогнозы на ближайшую перспективу.
Кандидат в послы США при НАТО пообещала в случае своего утверждения на должность добиться того, чтобы в стратегическую концепцию Североатлантического альянса в том числе включили угрозы, якобы связанные с Россией. Среди них и киберугрозы.
Пресловутых "русских хакеров", напомним, голословно обвиняют во множестве взломов в США и в Европе. Однако, пока не было представлено ни одного убедительного доказательства.
Кроме того, Смит намерена также в том же стратегическом документе ввести упоминание о "вызовах, которые представляет Китай для евроатлантического региона".
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