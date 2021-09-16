Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся на...
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – н...
Главная / Политика

Россию объявили врагом НАТО номер один на ближайшие 10 лет

16 сентября 2021, 06:55  •  291 • Политика
Кандидат в послы США при НАТО Джулианн Смит уверена, что в ближайшие 10 лет Россия будет "крупнейшей военной угрозой" для Североатлантического альянса.
Очередное громкое русофобское заявление сделали в США. Россию вновь назвали врагом номер один. Для НАТО. Кандидат в послы США при НАТО Джулианн Смит высказала уверенность в том, что в ближайшие 10 лет наша страна якобы будет "крупнейшей военной угрозой" для Североатлантического альянса.
"Россия остаётся крупнейшей геополитической угрозой для евроатлантического региона", - заявила при этом Смит, продолжив свои прогнозы на ближайшую перспективу.
Кандидат в послы США при НАТО пообещала в случае своего утверждения на должность добиться того, чтобы в стратегическую концепцию Североатлантического альянса в том числе включили угрозы, якобы связанные с Россией. Среди них и киберугрозы.
Пресловутых "русских хакеров", напомним, голословно обвиняют во множестве взломов в США и в Европе. Однако, пока не было представлено ни одного убедительного доказательства.
Кроме того, Смит намерена также в том же стратегическом документе ввести упоминание о "вызовах, которые представляет Китай для евроатлантического региона".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





291
Источник
Похожие новости
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украине: "Давно просили"
16 сентября 2021, 03:15
Василий Небензя выступил против новых правил ООН: Требования о вакцинации нарушают права дипломатов
16 сентября 2021, 05:05
Эксперт предложил Киеву вступить в борьбу с Польшей за транзит газа в Европу
16 сентября 2021, 06:55
Россию объявили врагом НАТО номер один на ближайшие 10 лет
16 сентября 2021, 06:55
"Кремль сложно винить": Читатели FT оправдали Россию за "Северный поток – 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 01:20
«Обнаружили тело закопанным в подвале»: что известно об убийстве школьницы в Орловско...
16 сентября 2021, 05:05
Украинская чиновница появилась перед мэром в пачке и пустилась в пляс
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украин...
16 сентября 2021, 03:15
Василий Небензя выступил против новых правил ООН: Требования о вакцинации нарушают пр...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 сентября 2021, 02:25
Украина упала в цене: Политолог рассказал, как США будут сдавать её России
10 сентября 2021, 00:35
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообщению
14 сентября 2021, 12:45
Золотая медалистка Токио Ласицкене объяснила отказ посетить встречу с Путиным
13 сентября 2021, 10:10
"Это уже полный аут!": "Куев" поставил под вопрос свою "тысячелетнюю историю" - Пронько
13 сентября 2021, 01:00
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
11 сентября 2021, 03:10
Мнение: Киев, провоцируя РФ на боевые действия, доиграется
11 сентября 2021, 01:20
Спортсменам Украины обещают 10 млн за победу над Россией: Стало известно, кто дал на это деньги
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.