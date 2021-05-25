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Россию обвинили в стремлении устроить в Арктике "второй Крым"
25 мая 2021, 14:35 • 127 • Политика
Запад в очередной раз рискует "все проспать", предупреждает обозреватель
Россия продолжает усиливать свое военное присутствие в Арктике. При этом Соединенные Штаты и НАТО так и не могут выработать стратегию по противодействию планам Москвы в регионе, которая устроит из него "второй Крым", пишет немецкий обозреватель Клеменс Вергин.
Журналист считает, что администрация Белого дома пока не располагает планами по встречным мерам, направленным на недопущение дальнейшего усиления России в Арктике. При этом Кремль якобы игнорирует интересы западных государств, находящихся в близости от региона.
"Настало время для Штатов и Североатлантического альянса выработать стратегию в ответ на рост присутствия России. В противном случае Запад вновь все проспит и его попросту поставят перед завершенным фактом, как этом было при Крыме или в случае с практически достроенным "Северным потоком – 2", – пишет Вергин в своей статье, опубликованной на Die Welt.
Журналист напомнил, что Россия не так давно стала председательствовать в Арктическом совете. Многие западные эксперты полагают, что теперь РФ усилит свое влияние в регионе, который богат различными природными ресурсами. За несколько лет Москва успела основательно там укрепиться. В 2019 году Минобороны заявило о наличии 19 взлетно-посадочных полос на территории Крайнего Севера.
Вергин напомнил, что в марте этого года три российские АПЛ проломили арктический лед, поднявшись на поверхность. Как считает обозреватель, тем самым Москва продемонстрировала миру свои претензии на Арктику, которая стал доступна для судоходства из-за климатических изменений. Глобальное потепление также играет на руку и России – в регионе будет проще добывать полезные ископаемые.
Ранее The New York Times сообщала, что Байдену придется изменить стратегию по Арктике из-за роста присутствия России.
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