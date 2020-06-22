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Россию обвинили в стремлении разорвать связь между Украиной и США

22 июня 2020, 13:00  •  48 • Политика
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Действия Москвы вредят странам, заявил экс-глава Незалежной
Украинцы чувствуют и ценят "поддержку" со стороны американцев. А Россия действует таким образом, чтобы единство в отношениях Незалежной и США было нарушено. К таким выводам пришел некогда президент Украины Петр Порошенко.
Он назвал Украину "наиболее проамериканским государством" среди других держав на данный период времени. Также Порошенко высказал свою благодарность за все, что для Киева сделал Вашингтон. Эти заявления прозвучали от экс-главы Незалежной в интервью каналу CNN.
Более того, Петр Алексеевич назвал возможный источник нарушения таких крепких отношений Украины и США. Порошенко посчитал, что Россия действует по сценарию, направленному именно на такой негативный исход. Он также подчеркнул, что подобное не на руку ни Соединенным Штатам, ни Украине.
Экс-глава Украины дополнил, что помощь Конгресса он почувствовал еще в 2014 г., передает РИА ФАН.

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