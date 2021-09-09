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Россию обвинили в срыве курортного сезона на Украине из-за нашествия медуз

09 сентября 2021, 20:55  •  34 • Политика
Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В Незалежной в плохой экологии винят Крымский мост и полив гражданами РФ огородов
На Украине призвали власти втянуться в судебную тяжбу с Россией из-за сорванного в Запорожье курортного сезона, поскольку в нынешнем году пляжи азовского берега подверглись нашествию медуз. С такой идеей выступил глава Запорожской области Александр Старух, передает УНИАН.
По его мнению, в связи со строительством Крымского моста якобы был нарушен природный ландшафт Черного моря, что и привело к миграции медуз в Азовскую акваторию. Кроме того, нашествие вызвано резким повышением уровня солености воды, который экологи объясняют тем, что несколько последних лет в водоем не поступает пресная вода из основных артерий, в частности из Дона.
А реки обмелели из-за того, что "россияне забирают пресную воду для полива", уверен глава области.
 "Именно из-за действий России, медузы атаковали побережье Азовского моря и в этом курортном сезоне фактически разогнали отдыхающих", – цитирует чиновника агентство. 
В связи с этим пан Старух предложил подсчитать ущерб, выставить счет Москве и "судиться со страной-агрессором".
При этом он ни словом не обмолвился, как на экологию Запорожской и Херсонской областей оказала негативное влияние блокировка постмайданными вождями Северо-Крымского канала, который до лета 2014 года подавал воду в Крым. Также чиновник не вспомнил о строительстве дополнительной дамбы на СКК, которая призвана не допустить проникновения ни капли днепровской воды на российский полуостров.
Напомним, в августе украинцы массово жаловались и выкладывали в соцсетях видео, на которых Азовское море в Запорожской области буквально кишит медузами.

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