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Россию обвинили в подготовке покушения на грузинского журналиста-матершинника Габунию

16 июня 2020, 00:25  •  66 • В России

Далеко не все в Грузии верят тому, что на Георгия Габинию действительно было совершено покушение. И уж тем более по заказу из РФ.

- Георгий Габуния хочет восстать из пепла, псевдопокушение — хороший повод напомнить о себе, - считает политолог и журналист Леван Кахидзе.

Лето прошлого года в Тбилиси было жарким во всех смыслах. Антироссийские и пророссийские протесты разрывали страну. Сначала наш российский депутат Сергей Гаврилов сел не в то кресло в грузинском парламенте, из-за чего разгорелся скандал. А после подлил масла в огонь скандальный журналист Георгий Габуния.

Его матерное выступление в адрес Президента России на телеканале «Рустави — 2» взорвало Грузию. Митинги, протесты, палаточный лагерь на главной улице Тбилиси - проспекте Руставели. Кто против чего бастовал уже было не очень понятно — за Россию, против России, против геев, за геев, против грузинских министров, за грузинских министров. Но однозначно все были против Габунии и его программы. Георгия Габунию выгнали с работы. А так же сняли с должности его начальника, гендиректора «Рустави — 2» Нико Гварамия.

Но, как теперь уверяет Нико, шлейф того выступления до сих пор тянется за скандальным ведущим. Сегодня 15 июня он, уже в должности гендиректора другого телеканала «Мтавари архи» собрал брифинг и сообщил, что несколько дней назад на территории Грузии был задержан российский гражданин. Некто Васамбек Боков, уроженец Ингушетии. И, хотя спецслужбы об этом не говорят, пытался этот Боков совершить покушение на Габунию.

- Да никто у нас не верит ни этому Георгию Габуния, ни его дружку Нике Гварамия, - смеется грузинский политолог, журналист Леван Казидзе. - Просто они решили лишний раз напомнить о себе, видимо. Восстать из пепла. А так на него кто угодно мог покушаться. И до того скандального матерного выступления к редакции «Рустави — 2» не раз приходила разъяренная его выступлениями толпа. Когда он на религиозные темы шутил в своей похабной манере. На политические. Последние пару лет своей работы на «Рустави — 2» Габуния с охранниками ходил. Сейчас не знаю как, тоже наверное. Он вечно всего боится, потому что его никто не любит здесь. Я пока официальной информации от полиции не увижу, не поверю, что это покушение правда.

"Рустави 2" приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина, прозвучавших в эфире.

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