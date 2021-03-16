Россию обвинили в подготовке нового "вторжения" - СМИ

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Американский политолог среди потенциальных жертв "выбрал" страны бывшего СССР

Западным аналитикам не дает покоя очередная годовщина присоединения Крыма к России в результате всенародного референдума, который прошел на полуострове 16 марта 2014 г., и они продолжают додумывать за Кремль. На этот раз представитель американской мысли, ярый антипутинец журналист Леон Арон в своей статье для Politico предположил, что Москва может начать "новое вторжение", чтобы "восстановить величие СССР".

По мнению автора, сейчас появились те же факторы, которые привели к "вторжению" президента РФ Владимира Путина на Украину, "включая внутренние протесты, тяжелая ситуация в экономике и стремление к славе". Эксперт считает, что предвидеть "векторы траектории вторжения" и "разработку планов" Москвы должно стать одной из главных забот администрации США Джо Байдена.

Среди потенциальных "жертв" России Арон назвал сразу пять государств. Первые три – Грузия, Молдавия и Украина. По его словам, эти страны пребывают в стадии "замороженного конфликта", который Москва может попытаться разморозить, используя российских военных или ставленников внутри этих субъектов.

В качестве четвертой возможной цели нашей "агрессии" журналист назвал Белоруссию, которая, как он выразился, является "половиной формального" Союзного государства. Также политолог допустил присоединение Россией севера Казахстана, где проживает много этнических русских – 3,5 млн человек.

"Как только талибы захватят Афганистан и начнут экспансию в центральноазиатские государства, аншлюс может быть изображен как "защита" этнических русских Казахстана", – отмечает Арон.

Однако, пишет он, эти пять потенциальных войн не совсем соответствуют амбициям Москвы – она может попытаться нанести "стремительный и победоносный удар" по восточному флангу НАТО – Эстонии, Латвии и Литве. Американский стратег полагает, что для этого РФ не нужно атаковать прибалтов с помощью танков, достаточно прибегнуть к жесткой гибридной операции, как в Крыму, используя спецназ и десант. Журналист напомнил, что вблизи эстонской и латвийской границ Россия сейчас развернула три полка спецназа и воздушно-десантную дивизию.

Целями нападения могут стать города, где проживает значительное количество этнических русских, например эстонские уезд Ида-Вирумаа (74%) и город Нарва (83%) или латвийские область Латгале (36% русских) и город Даугавпилс (48%).

И Брюссель, и Москва знают, что Прибалтика в краткосрочной перспективе беззащитна. Россия обладает "абсолютным превосходством" в наступательной технике – танках, истребителях и реактивной артиллерии, ссылается автор статьи на отчет Эстонской службы внешней разведки. При этом, подчеркивает Арон, есть сомнение, что на помощь прибалтам придет НАТО, воплощая в жизнь статью 5 Устава блока: нападение на одного члена альянса – это нападение на всех.

Автор напоминает о последнем докладе Мюнхенской конференции по безопасности на высшем уровне, в котором впервые за 71 год существования НАТО была затронута перспектива распада военного союза. На вопрос, должна ли их страна прийти на помощь "нашему союзнику по НАТО", если Россия "вступит с ним в серьезный военный конфликт", большинство граждан в половине опрошенных государств ответили отрицательно, включая Францию, Испанию, Германию и Италию. В последних трех ответ "нет" лидировал с перевесом более 2 к 1, резюмировал американец.

