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Россию обвинили в нечестной игре против британской вакцины от коронавируса

16 октября 2020, 16:20  •  93 • Политика
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Россия пытается помешать поиску безопасного средства от коронавируса. Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб в пятницу, 16 октября.
Ранее в The Times была опубликована статья, что Россия устроила кампанию по дезинформации в интернете против вакцины от COVID-19, разрабатываемой в оксфордской лаборатории. Британские ученые взяли за основу вирус шимпанзе. Это послужило поводом для распространения в Сети множества мемов, где британскую вакцину называют "обезьяньей" и пугают последствиями в духе "уколешься – обезьяной станешь".
Издание The Times со ссылкой на собственное расследование сообщило, что кампанию по дискредитации британской вакцины заказали российские чиновники. Дескать, они хотят запугать потенциальных покупателей препарата за рубежом, чтобы расчистить рынок для своей вакцины.
Доказательств приведено не было, но Рааб с этими обвинениями согласился, отметив, что "у России есть успешный опыт использования фейков в качестве инструмента политического влияния".
В Кремле подобные подозрения назвали "цирком".
"Россия никого не дезинформирует. Россия гордо говорит о своих успехах, Россия делится своими успехами в области первой в мире зарегистрированной вакцины, эффективность которой уже многократно доказана",
– приводит "Интерфакс" слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в России в августе 2020 года. Сообщение об этом вызвало шквал негатива в западной прессе.
В сентябре, выступая на Генассамблее ООН, президент Владимир Путин предложил сотрудникам ООН бесплатно сделать прививку. На днях в РФ зарегистрировали вторую вакцину от COVID-19.

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