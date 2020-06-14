Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального пора воспринимать всерьез. Как врага
«Суррогат» с голосом врага: российские конструкторы создали уникальный подводный...
Почему Порошенко заговорил по-русски в офисе генпрокурора Украины
Киев накануне Дня России приготовил Москве очередную гадость
Главная / Политика

Россию обвинили в искусственном дефиците воды в Крыму

14 июня 2020, 12:00  •  17 • Политика
Фото: pixabay.com
По мнению журналистки, так страна манипулирует международным сообществом
Украинская журналистка Лариса Волошина полагает, что Кремль создает дефицит питьевой воды в Крыму искусственно. Так, по ее мнению, Россия планирует заставить Украину принять присоединение полуострова.
Волошина утверждает, что Россия держит крымчан в оккупации, при этом отбирая воду у населения.
"А потом манипулируют международным сообществом, мол, для того, чтобы справиться с нехваткой воды, это Украина должна возобновить ее подачу", – говорит она изданию "Обозреватель".
По мнению журналистки, таким образом Россия манипулирует международным сообществом, заставляя Украину вступить в коммерческие отношения – такой жест, отмечает она, будет означать легализацию присоединения Крыма в лице украинских властей.
Также Волошина утверждает, что Северо-Крымский канал является инженерным сооружением, а не природным. Поэтому заставлять Украину открыть канал никто не имеет права.
На Украине считают, что в итоге Россия не сможет решить проблему с дефицитом воды в Крыму мирным путем. Полагают, что стране придется отвоевать Северо-Крымский канал у Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
14 июня 2020, 00:00
США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17: Сатановский указал на странности
13 июня 2020, 20:00
"Предательство было узаконено": Неудобная правда о 12 июня
13 июня 2020, 19:00
Польша случайно оккупировала часть Чехии
13 июня 2020, 22:00
NI назвал "самое мощное оружие России" в Арктике. И это не "гиперзвук"
14 июня 2020, 00:00
Опасения России оправданны: NI объяснил, почему угроза вторжения НАТО реальна
14 июня 2020, 02:00
Экс-советник Ельцина назвал четыре ключевые ошибки первого президента России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июня 2020, 17:00
Крымский сценарий для Донбасса может стать реальностью
09 июня 2020, 14:55
Обстановка у дома актёра Михаила Ефремова, ставшего участником смертельного ДТП
12 июня 2020, 03:00
Песков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе
09 июня 2020, 12:00
МиГ-29 заглушили турецкие радары боевиков в Сирии
07 июня 2020, 14:00
Россия должна стать островом: украинский политолог заявил о тайном плане Трампа
11 июня 2020, 12:25
«Стыдно будет Зеленскому и всей Украине»: В Крыму ответили на заявления Киева
11 июня 2020, 02:00
"Кого вы обманываете!": Турки не поверили выздоровлению русских и взбунтовались против туристов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.