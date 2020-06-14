|
Россию обвинили в искусственном дефиците воды в Крыму
14 июня 2020, 12:00 • 17 • Политика
По мнению журналистки, так страна манипулирует международным сообществом
Украинская журналистка Лариса Волошина полагает, что Кремль создает дефицит питьевой воды в Крыму искусственно. Так, по ее мнению, Россия планирует заставить Украину принять присоединение полуострова.
Волошина утверждает, что Россия держит крымчан в оккупации, при этом отбирая воду у населения.
"А потом манипулируют международным сообществом, мол, для того, чтобы справиться с нехваткой воды, это Украина должна возобновить ее подачу", – говорит она изданию "Обозреватель".
По мнению журналистки, таким образом Россия манипулирует международным сообществом, заставляя Украину вступить в коммерческие отношения – такой жест, отмечает она, будет означать легализацию присоединения Крыма в лице украинских властей.
Также Волошина утверждает, что Северо-Крымский канал является инженерным сооружением, а не природным. Поэтому заставлять Украину открыть канал никто не имеет права.
На Украине считают, что в итоге Россия не сможет решить проблему с дефицитом воды в Крыму мирным путем. Полагают, что стране придется отвоевать Северо-Крымский канал у Украины.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
17
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 июня 2020, 17:00
|
09 июня 2020, 14:55
|
12 июня 2020, 03:00
|
09 июня 2020, 12:00
|
07 июня 2020, 14:00
|
11 июня 2020, 12:25
|
11 июня 2020, 02:00