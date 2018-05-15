Россию обвинили в гибели «украинских боевых дельфинов»

В поисках мотивирующего и поднимающего украинский патриотизм примера власти Незалежной снова опустились до смешного вранья и открытого передергивания. Не ругайте меня, пожалуйста, за слово «вранье» и за то, что я не пишу вместо него слово «ложь». Просто это уже не ложь, а, действительно, тупое примитивное и открытое вранье. Сейчас сами убедитесь.

Есть в структуре украинской власти некий постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. Естественно, что он сидит в Киеве, а ни в каком не Крыму. Ну, это для нынешней Украины естественно. Они и патрульную полиция якобы крымскую организовали, но гоняют ее лишь по Херсонской области, а в Крым – ни ногой.

Так вот, господин Бабин недавно в интервью изданию «Обозреватель» сообщил, что «украинские боевые дельфины, оставшиеся в Крыму после его присоединения к России, предпочли смерть российской оккупации и погибли». Дескать, гуманные украинские инструкторы, общавшиеся с дельфинами при помощи специальных свистков, оставили и свистки, и всю остальную амуницию россиянам, но животные отказались слушаться россиян и перестали принимать пищу. После чего умерли.

- Очень грустно, что многие украинские военные, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины, - посетовал Бабин, делая сей высокоморальный вывод.

Нет, «птичку» конечно жалко было бы, если бы все так обстояло, как врет Бабин. Но это случаем, не те дельфины, которые сбежали от украинских инструкторов в 2013-м? О чем имеется рапорт руководителя научно-исследовательского центра ВСУ А. Горбачева. Или господин Бабин не в курсе, что за время украинского Крыма этот центр потерял 90% животных. Часть погибла, а остальных раздали по всяким дельфинариям-океанариумам для зарабатывания грошей. Что неудивительно, ведь боевые дельфины – штука очень затратная, и до сих пор они есть только у США и России. И, когда Россия воссоединилась с Крымом, на базе оставалось всего 10 дельфинов. Кстати наши моряки и ученные воссоздали на основе базы новую военную часть. И восстановительные работы там идут полным ходом.

Но - зацените слог! Дельфины остались верны украинской присяге! Презрев инстинкт самосохранения, они игнорировали еду, стискивая зубы и мотая головой: «Не корми меня, проклятый русский оккупант. Я –украинец до конца и не изменю присяге!» И лишь блакитно-жовтые слезы текли по морщинам из глаз голодающих. Ще не вмерла. Дельфины померли, и щеня тоже помре.

Тут, это Крымский мост открывают. Ждем новостей, что косяки ставриды, кильки и все бычки в знак протеста поплывут в Мариуполь и покончат жизнь самоубийством выбросившись на украинский берег. Вся верная присяге украинская рыба. СУХС рыбьим, как говорится!

Р.S. А главное – они даже в это верят.