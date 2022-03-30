Россию обвинили в газовых махинациях. Аргумент Европы разбил эксперт: "Нас обобрали!"

Страны ЕС обвинили Россию в газовых махинациях, протестуя против расчётов в рублях за поставки "голубого топлива". Аргумент Европы, однако, разбил эксперт Алексей Лапушкин: "Нас обобрали!"

Процесс оплаты в рублях русского газа, поставляемого в недружественные страны, не будет запущен непосредственно 31 марта, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

Это растянутый во времени переход, пояснил 30 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также заявил, что механизм расчётов в рублях за отечественный природный газ, экспортируемый в недружественные государства, будет обнародован в дальнейшем.

Сегодня же председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список продаваемых другим странам за рубли товаров. Он считает необходимым также включить в этот перечень нефть, металлы, уголь, удобрения, лес, масло, зерно и не только.

О том, удастся ли всё же вынудить Европу расплачиваться за газ в рублях, ведущий "Первого русского" спросил у экономиста Алексея Лапушкина. Он выразил мнение, что идея о продаже газа за национальную валюту - вопрос решённый, поскольку об этом объявил именно президент Владимир Путин.

Пронько, впрочем, напомнил, что в ЕС такой переход называют нарушением контрактов, поскольку изначальные договорённости не подразумевали оплаты в рублях.