Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленскому предложили открыть Крымский фронт
«Украина полна «спящих», всё решится мгновенно»
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные
Украинская актриса одна вышла на защиту телеканала против разъяренной толпы ради...
Главная / Политика

Россию обвинили в "давлении на Украину" обострением ситуации в Донбассе

09 февраля 2021, 11:55  •  143 • Политика
Фото: James Sprankle/dpa/www.globallookpress.com
Киев докладывает ОБСЕ о нарушениях в регионе конфликта
Ситуация в Донбассе обострилась. Таким образом Россия пытается "давить на Украину", сообщил замглавы офиса президента Незалежной Роман Машовец.
По его словам, обстановка на юго-востоке Незалежной далека от спокойной. Однако до эскалации не дошло.
Киев все время докладывает ОБСЕ о нарушениях в регионе конфликта, не упуская ни одной подробности. Также сообщает об этом, как добавил замглавы ОПУ, представителям Франции, Германии и остальных дружественных стран.
Невыполнение Россией обязательств Машовец назвал стремлением "государства-агрессора" оказывать давление на его страну в переговорном процессе, в первую очередь – в Трехсторонней контактной группе. Он также заявил о неизменной и четкой позиции Незалежной, которая заключается в том, что "путь к миру – это движение двух сторон".
Украина данные на саммите в нормандском формате обещания якобы выполнила, а Россия – нет, утверждает Машовец. Однако затягивать с этим РФ не стоит, отметил замглавы ОПУ.
На "вражеские обстрелы" в Донбассе воины Незалежной отвечают адекватно. И местные жители видят, кто нарушает режим прекращения огня, заявил Машковец.
Продолжая агрессию, Россия, которая не раз говорила, что не является участником конфликта, только проигрывает. Киев "обязательно вернет наших людей и наши земли и восстановит территориальную целостность и суверенитет Украины", пообещал замглавы ОПУ, цитирует РИА "Новости" со ссылкой на "Укринформ".
Накануне был раскрыт план Владимира Зеленского по Донбассу. Президент может обострить вооруженный конфликт в регионе, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



143
Источник
Похожие новости
08 февраля 2021, 18:30
Без шансов: мощный удар президента РФ разрушил планы японцев на Курилы
08 февраля 2021, 23:05
Запретом России прибалты поставили себя в неловкую позу
08 февраля 2021, 20:20
Три страны объявили о высылке российских дипломатов
09 февраля 2021, 02:45
Не пройдет: в РФ запретят публично демонстрировать нацистских преступников
09 февраля 2021, 10:05
Почему Байден сначала позвонил Путину: Псаки дала ответ
08 февраля 2021, 21:15
Горы с плеч: как Адыгее поможет индивидуальная программа развития
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 февраля 2021, 10:00
Путину удалось удивить Запад - Welt
05 февраля 2021, 08:55
"Очередной фюрер": в России ответили на угрозы Байдена Путину
08 февраля 2021, 09:20
«Украина полна «спящих», всё решится мгновенно»
04 февраля 2021, 23:45
Украине предложили заменить в стране все российское на американское
04 февраля 2021, 11:50
В России заговорили о присоединении всей Украины
03 февраля 2021, 09:15
Украина занялась "варварским грабежом" Китая
02 февраля 2021, 18:35
Киевский пропагандист обложил матом Зеленского за интервью американцам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.