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Россию обвинили в "давлении на Украину" обострением ситуации в Донбассе
09 февраля 2021, 11:55 • 143 • Политика
Киев докладывает ОБСЕ о нарушениях в регионе конфликта
Ситуация в Донбассе обострилась. Таким образом Россия пытается "давить на Украину", сообщил замглавы офиса президента Незалежной Роман Машовец.
По его словам, обстановка на юго-востоке Незалежной далека от спокойной. Однако до эскалации не дошло.
Киев все время докладывает ОБСЕ о нарушениях в регионе конфликта, не упуская ни одной подробности. Также сообщает об этом, как добавил замглавы ОПУ, представителям Франции, Германии и остальных дружественных стран.
Невыполнение Россией обязательств Машовец назвал стремлением "государства-агрессора" оказывать давление на его страну в переговорном процессе, в первую очередь – в Трехсторонней контактной группе. Он также заявил о неизменной и четкой позиции Незалежной, которая заключается в том, что "путь к миру – это движение двух сторон".
Украина данные на саммите в нормандском формате обещания якобы выполнила, а Россия – нет, утверждает Машовец. Однако затягивать с этим РФ не стоит, отметил замглавы ОПУ.
На "вражеские обстрелы" в Донбассе воины Незалежной отвечают адекватно. И местные жители видят, кто нарушает режим прекращения огня, заявил Машковец.
Продолжая агрессию, Россия, которая не раз говорила, что не является участником конфликта, только проигрывает. Киев "обязательно вернет наших людей и наши земли и восстановит территориальную целостность и суверенитет Украины", пообещал замглавы ОПУ, цитирует РИА "Новости" со ссылкой на "Укринформ".
Накануне был раскрыт план Владимира Зеленского по Донбассу. Президент может обострить вооруженный конфликт в регионе, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем страны.
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