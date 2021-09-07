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Россию обвинили в "отказе от Минских соглашений"

07 сентября 2021, 20:20  •  163 • Политика
Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com
Киев ищет способы для привлечения американской стороны к обсуждению Донбасса
Украинская делегация обсудила во время встречи с американскими коллегами в Белом доме возможность привлечения Соединенных Штатов к переговорам по урегулированию донбасского конфликта. Об этом рассказал замглавы правительства, министр "по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий" Алексей Резников.
Украинский госслужащий напомнил, что российская сторона не увидела оснований для продления мандата миссии ОБСЕ на своих пропускных пунктах. А, значит, заявил Резников, Москва отказывается от выполнения минских договоренностей.
"Я лично это толкую как, по сути, отказ Российской Федерации от "Минска". Потому что условие, что там будет Специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ, предусмотрено "Минском", – заявил замглавы правительства Украины.
Резников заявил, что привлечение США рассматривается и в качестве "продолжения Минска". Однако действующий формат, добавил он, необходимо сохранить для возможности коммуникации.
Вице-премьер напомнил, что Украина является участником Будапештского меморандума, наравне с Британией, Францией и США. Резников сослался на то, что в договор о нераспространении ядерного оружия предусматривает консультации между сторонами в случае возникновения спорных вопросов. К обсуждению проблемы, заявил он, можно также привлечь Германию.
Несколькими днями ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что российская сторона не видит оснований для продления мандата миссии на двух пропускных пунктах. Дипломат указал, что Россия в качестве доброй воли разместила у себя наблюдателей ОБСЕ, чтобы побудить Киев выполнить данные своему народу обещания. Однако украинская сторона только уклоняется от выполнения "Минска", а ее кураторы пытаются выставить размещение группы неким обязательством РФ, хотя она прибыла в Россию еще до минских договоренностей по приглашению Москвы.

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